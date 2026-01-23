Οι αθλητικές μεταδόσεις (23/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Ουγγαρία στο πόλο και δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα

Στη Άνω Γλυφάδα

«Της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» - Μαρτυρία γειτόνισσας για τον τραγικό θάνατο της 56χρονης

«Της φώναξε το αφεντικό μου 'μη!', δεν μας άκουσε, με το 'μη' την παίρνει το ρεύμα και την πετάει κάτω απ' το αυτοκίνητο», λέει η γυναίκα που είδε να εκτυλίσσεται μπροστά της η τραγωδία στη Γλυφάδα