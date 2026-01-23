Οι αθλητικές μεταδόσεις (23/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Ουγγαρία στο πόλο και δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/1), με την αναμέτρηση Ελλάδα-Ουγγαρία στο πόλο να ξεχωρίζει
Γεμάτο είναι και το σημερινό (23/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι αυτή της Εθνικής Ελλάδος για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών, κόντρα στην Ουγγαρία (18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).
09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 2η Μέρα, Ντουμπάι
10:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS4 Laborel/Chauvac-Laux-Montaux 1
11:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS5 St
12:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 2η Μέρα, Ντουμπάι
12:50 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS6 La Batie des Fonts/Aspremont 1
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κηφισιά – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών
19:30 Novasports 2 HD Ντάρμσταντ – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
19:45 Novasports 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports Prime Παρτίζαν – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 6 HD Μάλαγα – Μπούργκος Β’ Ισπανίας Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3 HD Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Ιταλία Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
21:45 Novasports 5 HD Βιλερμπάν – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πίζα Serie A
22:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Γουέστ Μπρομ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Άβες Liga Portugal
