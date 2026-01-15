Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

sports betsson
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Άλλα Αθλήματα 15 Ιανουαρίου 2026 | 23:08

Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Τι κι αν έπαιξε με παίκτη λιγότερο για τρία και πλέον λεπτά στο φινάλε, λόγω της αποβολής του Γενηδουνιά για βιαιοπραγία; Η φοβερή Εθνική του Θοδωρή Βλάχου «καθάρισε» με 11-10 την Κροατία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, πέτυχε το απόλυτο (3X3) και προκρίθηκε ως πρώτη στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας έξι βαθμούς.

Ουσιαστικά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αποκτά προβάδισμα για τα ημιτελικά της διοργάνωσης ενώ έβαλε τέλος και σε μία κατάρα. Νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της την Κροατία σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (ως τώρα μετρούσε 4 ισοπαλίες και 9 ήττες σε 13 αγώνες), έχοντας μάλιστα το πάνω χέρι στο παιχνίδι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Πλέον η Εθνική θα συνεχίσει τους αγώνες του στον ΣΤ΄ όμιλο της Β΄ φάσης, όπου εκκινεί με έξι βαθμούς και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Τουρκία (Σάββατο 17/1, 19:00), την Ιταλία (Δευτέρα 19/1, 21:30) και τη Ρουμανία (Τετάρτη 21/1, 19:00). Ουσιαστικά, η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της μόνο ένα δύσκολο παιχνίδι, με την ανανεωμένη -αλλά πάντα ισχυρή- Ιταλία, και πλέον είναι φαβορί για να περάσει στα ημιτελικά και να διεκδικήσει μετάλλιο, για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ελλάδα και Ιταλία θα μπουν στη Β΄ φάση με έξι βαθμούς (οι ομάδες που ήταν στον ίδιο όμιλο μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα), η Κροατία και η Ρουμανία με τρεις, ενώ Τουρκία και Γεωργία ξεκινούν από το μηδέν.

Η Εθνική θέλει τουλάχιστον δύο νίκες ακόμα, για να εξασφαλίσει μια εκ των δύο πρώτων προνομιούχων θέσεων του νέου Ομίλου για να μπει στην 4άδα, ενώ φιλοδοξεί να πάρει, γιατί όχι, ακόμα και τρεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι με εξαιρετική άμυνα, ακόμα και στον λιγότερο, η Εθνική μας καθήλωσε τα ατού της Χρβάτσκα και την κράτησε σε χαμηλό σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ενώ ξετύλιξε το ταλέντο της επιθετικά και βρήκε λύσεις με όλους τους τρόπους και όντας ιδιαίτερα αποτελεσματική στον παίκτη παραπάνω.

Έτσι, η Ελλάδα βρέθηκε μπροστά στο σκορ από ξεκίνημα με 3-1, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο με 3-2, ενώ συνέχισε το ίδιο καλά και στο δεύτερο οκτάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 5-3 στο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Γκιουβέτσης.

Η Εθνική μας προηγήθηκε και με 6-3, στις αρχές του τρίτου οκτάλεπτου, αλλά στη συνέχεια είχε ένα κακό διάστημα λίγων λεπτών, όπου οι Κροάτες πέτυχαν ένα σερί 3-0 και ισοφάρισαν σε 6-6. Στη συνέχεια ανέλαβε ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, που με τα δικά του υπέροχα γκολ κρατούσε μπροστά στο σκορ την Εθνική με 7-6, 8-7 και 9-8.

Ο Γενηδουνιάς πέτυχε το 10-8, αλλά στη συνέχεια έκανε βίαιο φάουλ (κλωτσιά σε αντίπαλο), αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση και οι Κροάτες κέρδισαν πέναλτι και έπαιξαν το υπόλοιπο του αγώνα (3:13) με παίκτη περισσότερο. Μείωσαν σε 10-9, αλλά ο Αργυρόπουλος πέτυχε γκολ με ένα ασύλληπτο σουτ και έκανε το 11-9. Οι Κροάτες μείωσαν σε 11-10, αλλά δεν μπόρεσαν κάτι περισσότερο, καθώς τα μπλοκ των διεθνών μας και ο κέρβερος τερματοφύλακας Τζωρτζάτος δεν τους άφησαν!

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Χάρκοφ (π.π.), 1-1 Γκιουβέτσης (π.π.), 2-1 Γκιουβέτσης (περιφέρεια), 3-1 Σκουμπάκης (π.π.), 3-2 Βρλιτς (κόντρα), 4-2 Γκιουβέτσης (π.π.), 4-3 Χάρκοφ (πέναλτι), 5-3 Πούρος (περιφέρεια), 6-3 Παπαναστασίου (πέναλτι), 6-4 Μπούτιτς (περιφέρεια), 6-5 Μπούτιτς (π.π.), 6-6 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 7-6 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 7-7 Φάτοβιτς (περιφέρεια), 8-7 Αργυρόπουλος (π.π.), 9-7 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 9-8 Μπούριτς (π.π.), 10-8 Γενηδουνιάς (π.π.), 10-9 Φάτοβιτς (πέναλτι), 11-9 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 11-10 Ζούβελα (π.π.).

Η εθνική είχε 5/16 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι και 5 γκολ από την περιφέρεια.
Η Κροατία είχε 4/12 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 3 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.

Αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση ο Γενηδουνιάς, 3΄13΄΄ πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Κρζιτς (4΄30΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και ο Μπούριτς (2΄22΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού).

Διαιτητές: Κόβατς-Τσάτλος (Ουγγαρία), Σβαρτς (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ιβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 1, Βρλιτς 1, Μπούτιτς 2, Χάρκοφ 2, Μάρτσελιτς, Κρζιτς, Μπάσιτς

** Εκτός 14άδας της εθνικής στο σημερινό παιχνίδι έμεινε ο Σεμίρ Σπάχιτς.

** Στο άλλο σημερινό παιχνίδι του Β΄ ομίλου, η Γεωργία νίκησε 22-11 τη Σλοβενία και πήρε το εισιτήριο για τη Β΄ φάση.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (ΤΕΛΙΚΗ 3 αγ.):

1. ΕΛΛΑΔΑ 9

2. ΚΡΟΑΤΙΑ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 3

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ «6», ΣΤ’:

ΕΛΛΑΔΑ 6
Ιταλία 6
Κροατία 3
Ρουμανία 3
Τουρκία 0
Γεωργία 0

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον ΣΤ΄ Όμιλο

Σάββατο 17/1
19:00 ΕΛΛΑΔΑ-Τουρκία

Δευτέρα 19/1
21:30 ΕΛΛΑΔΑ-Ιταλία

Τετάρτη 21/1
19:00 Ρουμανία-ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταξη
