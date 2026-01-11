Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Σερβίας έως τις 25 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή της Ελλάδας που αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής τη Γεωργία στις 21:30. Δύο ημέρες αργότερα (13/1, 16:15), η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση κόντρα στην Κροατία (15/1, 21:30).

Η Εθνική Ομάδα πόλο των ανδρών παρά τις πολλές συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τα μετάλλια που έχει κατακτήσει, τόσο στους Ολυμπιακούς όσο και στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα με πιο πρόσφατο το χάλκινο του περασμένου καλοκαιριού στη Σιγκαπούρη, δεν έχει ανέβει ποτέ στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Αυτός λοιπόν είναι ο μεγάλος στόχος όπως τονίζει και ο Στέλιος Αρυγρόπουλος-Κανακάκης: «Είμαι βέβαιος ότι διαθέτουμε εξαιρετική ομάδα και μπορούμε να καταφέρουμε το στόχο μας. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ανέβουμε στο βάθρο. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Ξέρουμε το στόχο μας και γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης θεωρώ πως θα μας δώσει ώθηση, αλλά παράλληλα θα έχουν κίνητρο και οι αντίπαλοί μας να μας κερδίσουν. Πρέπει να έχουμε σταθερότητα στην απόδοσή μας και να διατηρήσουμε την αυτοσυγκέντρωσή μας σε όλα τα παιχνίδια» είπε ο 25χρονος διεθνής παίκτης.

Στην αποστολή μετέχουν οι εξής 15 πολίστες: Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Στέλιος Αργυρόπουλος – Κανακάκης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Νίκος Γκίλλας, Στάθης Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος Κάκαρης, Δημήτρης Νικολαΐδης, Νίκος Παπανικολάου, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μανώλης Ζερδεβάς, Ευάγγελος Πούρος, Σεμίρ Σπάχιτς.

Νέο σύστημα διεξαγωγής

Το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Βελιγράδι θα διεξαχθεί με νέο φορμάτ, σύμφωνα με το οποίο δεν θα υπάρχουν χιαστί παιχνίδια και προημιτελικοί. Μετά την πρώτη φάση των Ομίλων, οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε Όμιλο θα προκριθούν στη δεύτερη φάση, εκεί όπου θα σχηματιστούν δύο νέοι όμιλοι (Ε’ και ΣΤ’) και θα μεταφέρουν τη βαθμολογία τους.

Στον νέο όμιλο Ε’ θα ενταχθούν: 1ος Α’, 2ος Α’, 3ος Α’, 1ος Γ΄, 2ος Γ’, 3ος Γ’.

Στον νέο Όμιλο ΣΤ’ θα τοποθετηθούν: 1ος Β’, 2ος Β’, 3ος Β’, 1ος Δ΄, 2ος Δ΄, 3ος Δ’.

Οι ομάδες που έπαιξαν στον ίδιο όμιλο, στην πρώτη φάση, θα μεταφέρουν τα αποτελέσματα από τις αμοιβαίες αναμετρήσεις τους στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση των Ομίλων, οι ομάδες θα παίξουν μόνο εναντίον των ομάδων που δεν έπαιξαν εναντίον τους στην πρώτη φάση.

Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση στους Ομίλους E’ και ΣΤ’, θα προκριθούν στα ημιτελικά, ενώ οι υπόλοιπες θα παίξουν στη συνέχεια αγώνες κατάταξης (E3 εναντίον ΣΤ3 για την 5η θέση, E4 εναντίον ΣΤ4 για την 7η θέση, κ.λ.π.). Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 4η θέση στους ομίλους Α’, Β’, Γ’ και Δ’ θα αγωνιστούν στον όμιλο για τις θέσεις 13-16.

Αναλυτικά όλοι οι Όμιλοι:

Α‘ ΟΜΙΛΟΣ: Μάλτα, Γαλλία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία.

B‘ ΟΜΙΛΟΣ: Σλοβενία, Ελλάδα, Κροατία, Γεωργία.

Γ‘ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ισραήλ, Σερβία, Ισπανία.

Δ‘ ΟΜΙΛΟΣ: Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία, Σλοβακία.