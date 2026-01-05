Έδειξε τα δόντια της… Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Εθνική μας ομάδα πόλο των Ανδρών το παιχνίδι με την Ισπανία, αφού επικράτησε σχετικά εύκολα με 17-10 και κατέλαβε την τρίτη θέση στο εξαεθνές τουρνουά που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (5/1), στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα εν όψει της συμμετοχής του ελληνικού συγκροτήματος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι (10-25/1/26).

Η Εθνική μας, που παρατάχθηκε χωρίς τους Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη, Νίκο Γκίλλα και Μανόλη Ανδρέαδη, έδειξε τις προθέσεις της από το ξεκίνημα του φιλικού, καθώς προηγήθηκε με 6-0 στα πρώτα έντεκα λεπτά με όπλο την άμυνα και… αιχμές τους Ντίνο Γενηδουνιά και Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Μάλιστα η διαφορά έφθασε ακόμη και τα οκτώ γκολ (15-7), 6.33 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος βρήκε στόχο τέσσερις φορές και τον ακολούθησαν οι Παπαναστασίου και Σκουμπάκης με τρία γκολ έκαστος.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 10-17

Οκτάλεπτα: 0-3, 3-6, 4-4, 3-4

Δείτε όλα τα στατιστικά και αναλυτικά τη διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης 3, Γκιουβέτσης 2, Σπάχιτς, Παπαναστασίου 3, Καστρινάκης 1, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος 2.

Στο παιχνίδι που προηγήθηκε η Σερβία επιβλήθηκε εύκολα της Γαλλίας με 16-7 και πήρε την πέμπτη θέση στο εξαεθνές τουρνουά.