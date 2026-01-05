Ισπανία – Ελλάδα 10-17: Εξαιρετική η Εθνική Ανδρών, κατέκτησε την 3η θέση στο διεθνές τουρνουά της Βοσνίας
Η Εθνική πόλο ανδρών κατέκτησε το διεθνές τουρνουά της Βοσνίας, καθώς μετά από επιβλητική εμφάνιση επικράτησε με 17-10 της Ισπανίας και κατέκτησε την τρίτη θέση.
- Όλες οι αλλαγές που έρχονται για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες για ενοίκια
- Πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη – Η επιθυμία της οικογένειας
- Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC
- Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
Έδειξε τα δόντια της… Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Εθνική μας ομάδα πόλο των Ανδρών το παιχνίδι με την Ισπανία, αφού επικράτησε σχετικά εύκολα με 17-10 και κατέλαβε την τρίτη θέση στο εξαεθνές τουρνουά που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (5/1), στην πόλη Τρεμπίνιε της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Θοδωρής Βλάχος είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα εν όψει της συμμετοχής του ελληνικού συγκροτήματος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι (10-25/1/26).
Η Εθνική μας, που παρατάχθηκε χωρίς τους Στέλιο Αργυρόπουλο-Κανακάκη, Νίκο Γκίλλα και Μανόλη Ανδρέαδη, έδειξε τις προθέσεις της από το ξεκίνημα του φιλικού, καθώς προηγήθηκε με 6-0 στα πρώτα έντεκα λεπτά με όπλο την άμυνα και… αιχμές τους Ντίνο Γενηδουνιά και Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Μάλιστα η διαφορά έφθασε ακόμη και τα οκτώ γκολ (15-7), 6.33 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας.
Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Γενηδουνιάς, ο οποίος βρήκε στόχο τέσσερις φορές και τον ακολούθησαν οι Παπαναστασίου και Σκουμπάκης με τρία γκολ έκαστος.
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 10-17
Οκτάλεπτα: 0-3, 3-6, 4-4, 3-4
Δείτε όλα τα στατιστικά και αναλυτικά τη διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 4, Σκουμπάκης 3, Γκιουβέτσης 2, Σπάχιτς, Παπαναστασίου 3, Καστρινάκης 1, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπανικολάου, Ανδρεάδης, Πούρος 2.
Στο παιχνίδι που προηγήθηκε η Σερβία επιβλήθηκε εύκολα της Γαλλίας με 16-7 και πήρε την πέμπτη θέση στο εξαεθνές τουρνουά.
- Ισπανία – Ελλάδα 10-17: Εξαιρετική η Εθνική Ανδρών, κατέκτησε την 3η θέση στο διεθνές τουρνουά της Βοσνίας
- Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
- Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
- Το ερώτημα που «καίει» την Πρέμιερ Λιγκ – Θα διώξει η Λίβερπουλ τον Σλοτ;
- «Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
- Γκάουντλοκ: «Η λύση του συμβολαίου μου με τον Κολοσσό Ρόδου δεν ήταν μία κοινή απόφαση»
- Ολυμπιακός: Παρελθόν από τον πάγκο των γυναικών ο Κραβαρίτης
- Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις