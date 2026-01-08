sports betsson
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Κοινή προετοιμασία με την Εθνική Ιταλίας θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες η Εθνική πόλο των Γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Μαδέιρα στην Πορτογαλίας.

Σύνταξη
Για τη Ρώμη αναχωρεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών που θα συνεχίσει με κοινή προετοιμασία με την Ιταλία το δρόμο που οδηγεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούντσαλ της Μαδέρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης θα έχει μαζί τους τις παρακάτω διεθνείς:

ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ: Μπιτσάκου Αφροδίτη.

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γρηγοροπούλου ΕλένηΣαλταμανίκα Ραφαέλα.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ: Καραγιάννη Ανδρονίκη, Τζούρκα Αλεξία Ευγενία.

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: Καρύτσα Ευαγγελία, Κρασσά Νεφέλη ΆνναΞενάκη Ελένη, Φουντωτού Ελευθερία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: Κουρέτα ΔιονυσίαΜυριοκεφαλιτάκη Μαρία, Νίνου Ειρήνη, Πλευρίτου Βασιλική, Σιούτη Χριστίνα, Σταματοπούλου Ιωάννα, Τορνάρου Σοφία, Τριχά Φωτεινή.

FERENCVAROS TC: Πλευρίτου Ελευθερία.

Θα ταξιδέψουν επίσης, ο συνεργάτης του ομοσπονδιακού, Αντώνης Βλοντάκης, ο αναλυτής βίντεο Λευτέρης Κατσινούλας, η φυσιοθεραπεύτρια Μυρσίνη Βασιλοπούλου, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Γρηγόρης Δέδες.

Τις τελευταίες ημέρες η εθνική πραγματοποίησε κοινή προετοιμασία με το Ισραήλ. Η ομάδα θα επιστρέψει από την Ιταλία στις 11/1. Θα συνεχίσει την προετοιμασία της στην Ελλάδα και από τις 19-22/1 θα βρεθεί στην Ουγγαρία για κοινή προετοιμασία με την εθνική ομάδα της χώρας. Για την Πορτογαλία θα ταξιδέψει στις 25/1.

Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό, κληρώθηκαν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων και είναι αναλυτικά οι:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΕΛΛΑΔΑ, Γαλλία, Σλοβακία, Γερμανία.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιταλία, Σερβία, Κροατία, Τουρκία

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ολλανδία, Ελβετία, Μεγάλη Βρετανία, Ισραήλ.

Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στη δεύτερη φάση. Οι όμιλοι Α και Γ θα ενωθούν για να σχηματίσουν τον Όμιλο Ε, ενώ οι όμιλοι Β και Δ θα σχηματίσουν τον Όμιλο ΣΤ, και όλα τα αποτελέσματα από τη πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Οι νικητές και οι δεύτερες ομάδες της δεύτερης φάσης των ομίλων θα προκριθούν στους ημιτελικούς 1-4, ενώ οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και 4η θέση θα αγωνιστούν για τις θέσεις 5-8.

