Η αποστολή της Εθνικής πόλο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Τις τελικές επιλογές του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών, που αρχίζει το Σάββατο (10/1) στο Βελιγράδι, ανακοίνωσε ο Θοδωρής Βλάχος.

Όπως αναμενόταν, ο Μάνος Ζερδεβάς και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου επιστρέφουν στην ελληνική 15άδα, μετά την απουσία τους από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης (ο πρώτος λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο δεύτερος λόγω της επέμβασης που έκανε πέρυσι στον αγκώνα), ενώ καινούριο πρόσωπο στην αποστολή είναι ο 20χρονος φουνταριστός της Βουλιαγμένης, Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος πάντως προορίζεται κυρίως για ρόλο αμυντικού.

Ο τερματοφύλακας Μάνος Ανδρεάδης και ο Νίκος Καστρινάκης, αμφότεροι παίκτες του ΝΟΒ, ήταν οι δύο τελευταίοι που «κόπηκαν» από την αποστολή, σε σχέση με το τουρνουά που έγινε τις προηγούμενες ημέρες στη Βοσνία και αποτέλεσε την «πρόβα τζενεράλε» για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Αναλυτικά, η αποστολή της Εθνικής:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 11/5/1992

Θέση: Τερματοφύλακας

Ύψος: 1.83

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)

ΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΗΔΟΥΝΙΑΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 3/5/1993

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.82

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 5

(2016, 2018, 2020, 2022, 2024)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΜΠΑΚΗΣ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 18/12/1998

Θέση: Αμυντικός

Ύψος: 2.02

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4

(2018, 2020, 2022, 2024)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 19/11/1999

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.87

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ

Ομάδα: Φερεντσβάρος

Ημερ. Γέννησης: 2/8/1996

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.90

Προηγούμενες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4

(2018, 2020, 2022, 2024)

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 20/3/2002

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.82

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: –

ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 21/6/2003

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.90

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)

ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ομάδα: Μαρσέιγ

Ημερ. Γέννησης: 28/6/2001

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.84

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΚΑΡΗΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 2/7/1999

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.98

Προηγούμενες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2

(2022, 2024)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 10/6/1999

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.93

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2022, 2024)

ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ομάδα: Παναθηναϊκός

Ημερ. Γέννησης: 31/8/2000

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.92

Πρπηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: –

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 12/2/1999

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.94

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2022, 2024)

ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 12/8/1997

Θέση: Τερματοφύλακας

Ύψος: 1.83

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3

(2018, 2020, 2024)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΡΟΣ

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 27/8/2003

Θέση: Περιφερειακός

Ύψος: 1.93

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: –

ΣΕΜΙΡ ΣΠΑΧΙΤΣ

Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης

Ημερ. Γέννησης: 18/11/2005

Θέση: Φουνταριστός

Ύψος: 1.93

Προηγούμενες Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: –