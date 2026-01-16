Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.
Χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά θα υποχρεωθεί να αγωνιστεί η Εθνική πόλο των ανδρών στο ντέρμπι της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, με αντίπαλο την Ιταλία (Δευτέρα 19/1, 21:30).
Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, μετά την αποβολή του για βιαιοπραγία στο χθεσινό (15/1) ματς της πρώτης φάσης με την Κροατία, στο οποίο η ελληνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με 11-10, παρότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3’13».
Φυσικά, ο έμπειρος περιφερειακός θα λείψει και από την αυριανή (17/1, 19:00) πρεμιέρα του ΣΤ΄ ομίλου με την Τουρκία, κάτι που ήταν εξ αρχής δεδομένο, και θα επιστρέψει την Τετάρτη (21/1, 19:00), στο τελευταίο ματς της Β΄ φάσης με τη Ρουμανία.
