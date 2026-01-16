Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά θα υποχρεωθεί να αγωνιστεί η Εθνική πόλο των ανδρών στο ντέρμπι της δεύτερης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, με αντίπαλο την Ιταλία (Δευτέρα 19/1, 21:30).

Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών, μετά την αποβολή του για βιαιοπραγία στο χθεσινό (15/1) ματς της πρώτης φάσης με την Κροατία, στο οποίο η ελληνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με 11-10, παρότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3’13».

Φυσικά, ο έμπειρος περιφερειακός θα λείψει και από την αυριανή (17/1, 19:00) πρεμιέρα του ΣΤ΄ ομίλου με την Τουρκία, κάτι που ήταν εξ αρχής δεδομένο, και θα επιστρέψει την Τετάρτη (21/1, 19:00), στο τελευταίο ματς της Β΄ φάσης με τη Ρουμανία.