Το γκολ της χρονιάς στο πόλο πέτυχε ο Αργυρόπουλος (vid)
Η Εθνική Ελλάδας νίκησε και την Κροατία και φουλάρει για την τετράδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο, σε ένα ματς κατά το οποίο ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε ένα απίστευτο γκολ!
Η Εθνική πόλο των ανδρών πήρε μια σπουδαία νίκη στο ντέρμπι κόντρα στην Κροατία στη τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο και εξασφάλισε πανηγυρικά την 1η θέση του Β’ ομίλου.
Ωστόσο, το στιγμιότυπο όχι μόνο του ματς αλλά και ολόκληρου του τουρνουά έως τώρα, το έδωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε ένα απίθανο γκολ.
Η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά μόλις με ένα γκολ στο 10-9 με την ομάδα μας να παίζει για ένα τρίλεπτο στο τέλος με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Γενηδουνιά. Σε αυτό το σημείο, λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης, ο Αργυρόπουλος κέρδισε φάουλ στην περιφέρεια, είδε το κενό στο αντίπαλο τέρμα και από μεγάλη απόσταση, υπό την πίεση και του χρόνου, έκανε ένα γυριστό σουτ χωρίς να βλέπει αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο γκολκίπερ και στέλνοντας τη μπάλα στη γωνία, ένα τέρμα που συνήθως βλέπουμε από κοντινή απόσταση και τη θέση του «φουνταριστού»!
Δείτε την γκολάρα που πέτυχε ο Αργυρόπουλος:
