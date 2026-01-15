Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η αποστολή της Εθνικής μας ομάδας πόλο απέναντι στην Κροατία ήταν κάτι παραπάνω από… δύσκολη αλλά είναι επίσης γεγονός πως αυτή η ομάδα είναι γεννημένη για τα δύσκολα, είναι γεννημένη για υπερβάσεις.

Κι αυτό ακριβώς έκανε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη «ναυμαχία» με τους Κροάτες πετυχαίνοντας μια τεράστια νίκη, μια νίκη που μπορεί να μας οδηγήσει πολύ ψηλά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Εθνική μας ομάδα άγγιξε το «τέλειο» στον αγώνα και ο δρόμος για την κατάκτηση της κορυφής είναι ορθάνοιχτος καθώς είναι προφανές πως υπάρχουν οι δυνατότητες όχι απλά για ένα μετάλλιο αλλά ακόμα και για την πρώτη θέση.

Η απόδοση των διεθνών μας ήταν εξαιρετική και είναι δεδομένο πως η ομάδα μας έκανε επίδειξη δύναμης αλλά παράλληλα κι επίδειξη ψυχικών αποθεμάτων απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Οι συνθήκες στο τελευταίο οκτάλεπτο δεν ήταν υπέρ μας, καθώς η Εθνική αναγκάστηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο για τρία λεπτά. Όταν λοιπόν καταφέρνεις να πάρεις τη νίκη απέναντι στην Κροατία παίζοντας με παίκτη λιγότερο για τρία λεπτά, τότε αποδεικνύεις ότι είσαι ομάδα για μεγάλες επιτυχίες.

Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και τώρα ζητούμενο είναι να υπάρξει ανάλογη συνέχεια. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε μια τεράστια προσπάθεια και έχει τις ικανότητες να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς.

Η Εθνική μας είναι μια ομάδα που παλεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για τη νίκη και μια γεύση από την μαχητικότητα των διεθνών μας πήραν οι Κροάτες, που μάλλον δεν περίμεναν πως η Ελλάδα δεν θα «λύγιζε» από το αριθμητικό της μειονέκτημα.

Αυτό που δεν λογάριασε όμως η κροατική ομάδα ήταν τα αστείρευτα αποθέματα ψυχής της ελληνικής ομάδας, η οποία κατάφερε να πετύχει μια τεράστια νίκη και ονειρεύεται την κορυφή της Ευρώπης.

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως η ομάδα μας κατάφερε να πάρει τη νίκη, παρά την ανεκδιήγητη απόφαση των διαιτητών να δώσουν επιπλέον χρόνο στην Κροατία, στην τελευταία φάση του αγώνα, για να διεκδικήσουν την ισοφάριση οι Κροάτες. Ούτε εκεί «λύγισε» η ομάδα μας και οι διεθνείς μας πανηγύρισαν την τεράστια νίκη.

Το άξιζαν και μας γέμισαν με περηφάνια.