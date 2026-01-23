Αυτή είναι η αντίπαλος της Εθνικής μας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής πόλο των Ανδρών στον μικρό τελικό για το χάλκινο μετάλλιο
Στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο πέρασε η Σερβία μετά τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία με 17-13. Στον μικρό τελικό οι Ιταλοί θα αντιμετωπίσουν την Ελλάδα στην μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.
Η Σερβία νίκησε την Ιταλία με 17-13 στον δεύτερο ημιτελικό, προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης ανδρών που γίνεται στο «σπίτι» της (Βελιγράδι) κι «έστειλε» τους Ιταλούς στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1, 18:00) όπου θα αντιμετωπίσουν την Εθνική Ελλάδας, στη μάχη για το χάλκινο.
Θυμίζουμε ότι στον πρώτο ημιτελικό η Ελλάδα είχε ηττηθεί με 15-12 από την Ουγγαρία, η οποία θα είναι η αντίπαλος των Σέρβων στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί επίσης την Κυριακή (25/1, 21:30).
Όσον αφορά την Ελλάδα και την Ιταλία, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, την περασμένη Δευτέρα (19/1), με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί 15-13.
Να σημειωθεί ότι οι «πλάβι» είχαν μία πολύ σημαντική απώλεια στο αποψινό ματς, καθώς ο Νίκολα Γιάκσιτς αποβλήθηκε με αντικατάσταση στο δεύτερο οκτάλεπτο και πιθανότατα θα χάσει τον τελικό.
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 4-4, 6-3, 2-3
Τα γκολ:
ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Στρ. Ράσοβιτς 4, Λάζιτς 2, Βίτσο 2, Τσουκ, Ν. Γιάκσιτς, Ντέντοβιτς, Β. Ράσοβιτς, Μαρτίνοβιτς
ΙΤΑΛΙΑ: Φερέρο 3, Ιόκι Γκράτα 3, Κοντέμι 3, Ντι Σόμα, Τζιανάτσα, Μπρούνι, Μπαλτζαρίνι
