Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.
Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι, καθώς η γαλανόλευκη αποκλείστηκε με 15-12 από την Ουγγαρία, στον πρώτο ημιτελικό.
Πλέον η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου περιμένει τον ηττημένο του Σερβία – Ιταλία (21:30) προκειμένου απέναντί του να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο την Κυριακή (25/1, 18:30).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο της ιστορίας της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί επίσης για την Κυριακή (25/1) στις 21:30, εκεί όπου θα πέσει η αυλαία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
