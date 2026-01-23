Μεγάλη προσπάθεια για την Ελλάδα στον ημιτελικό με την Ουγγαρία, η οποία όμως υπέστη «μπλακ-άουτ» στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 15-12 και να μείνει εκτός του τελικού του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδίου.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου που ως τώρα ήταν αήττητη στη διοργάνωση, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μάλιστα το προβάδισμα στη μεγαλύτερη ώρα. Ωστόσο από τα τέλη του 2ου οκταλέπτου η Ουγγαρία άρχισε να ανακάμπτει κι έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 8-8. Δυστυχώς στα δύο επόμενα οκτάλεπτα η Ελλάδα έχασε την επαφή της με το σκοράρισμα, ήταν ευάλωτη αμυντικά και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευθεί τον παίκτη παραπάνω, αν και της δόθηκε αρκετές φορές αυτό το δικαίωμα.

Το θετικό για την Εθνική μας είναι οτι παραμένει στη ζώνη των μεταλλίων, παίζοντας στον μικρό τελικό (Κυριακή 25/1) με τον ηττημένο του άλλου ημιτελικού, ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία (21:30).

Στο αγωνιστικό μέρος, η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και με πρωταγωνιστή τον Κάκαρη που είχε ένα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι, δίνοντας το προβάδισμα στην Ελλάδα με 2-1. Οι Ούγγροι με γκολ των Τάτραϊ και Νάγκι ισοφάρισαν σε 3-3. Η Ελλάδα είχε και πάλι την απάντηση με γκολ των Σκουμπάκη και Γκίλα πήρε κεφάλι και πάλι με +2 και σκορ 5-3. Το πρώτο οκτάλεπτο τελείωσε με την Εθνική μας μπροστά στο σκορ με 5-4.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι, σκόραρε η Ουγγαρία, απαντούσε η Εθνική μας ομάδα, δύο γκολ του Μάνχερζ και ένα του Παπαναστασίου διαμόρφωσαν το 6-6 στο ματς.

Ο Κάκαρης μετά από τρομερή πάσα του Χαλυβόπουλου έκανε το 7-6 για την Εθνική μας ομάδα 3 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Παπανικολάου και ο Νάγκι σκόραραν με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 8-8 στο τελευταίο λεπτό της δεύτερη περιόδου. Αυτό ήταν και το σκορ του δεύτερου οκταλέπτου με τις δύο ομάδες να δίνουν… μάχη.

Η Ούγγροι ξεκίνησαν πολύ καλά το τρίτο οκτάλεπτο και πήραν προβάδισμα με +2 και σκορ 8-10 με γκολ των Νάγκι και Μάνχερζ. Η Ουγγαρία δυστυχώς στάθηκε τυχερή σε μία επίθεση με παίκτη παραπάνω της Εθνικής και σε ένα σουτ που πήγε στο δοκάρι, με τους Μαγυάρους να κάνουν και το 8-11.

Ο Αργυρόπουλος έδωσε ανάσα στην Εθνική μας κάνοντας το 9-11. Ο Καλογερόπουλος μείωσε κι άλλο σε 10-11 φέρνοντας την Ελλάδα στο -1. Το τρίτο οκτάλεπτο τελείωσε με την Ουγγαρία μπροστά με +2 και σκορ 10-12.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο η Εθνική έπαθε ένα απίστευτο μπλακ άουτ δεν κατάφερε να σκοράρει στο πιο κρίσιμο σημείο του ματς και βρέθηκε πίσω με 10-14, πριν ο Κάκαρης μειώσει σε 11-14 στο τελευταίο λεπτό. Το ματς ολοκληρώθηκε με τους Ούγγρους να επικρατούν με 15-12 και την Εθνική μας να έχει δεύτερη ευκαιρία στον μικρό τελικό της Κυριακής (25/1).

Ελλάδα Ουγγαρία 12-15

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος , Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Σόμα, Ανγκιάλ, Μάνχερτζ 4, Άκος Νάγκι 2, Βινς Βινιάρι, Άνταμ Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραι 1, Κόβακς, Βέντελ Βινιάρι 3, Γιάνσικ 1, Βόνγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα 1.

Η στατιστική εικόνα της αναμέτρησης και οι σκόρερ, ΕΔΩ