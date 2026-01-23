Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει με τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά! Οι επιλογές του αμφισβητούνται με το καλημέρα. Αυτό γίνεται από όλες τις πλευρές και όλα «χρώματα». Δεν γίνεται μόνο από τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο αλλά και από μικρότερες ομάδες. Φαίνεται ότι οι ορισμοί των διαιτητών της Super League γίνονται στο πόδι, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνονται και με συγκεκριμένη φιλοσοφία.

Φαίνεται ότι και οι ορισμοί μπήκαν στο αυτόματο πιλότο, ο Λανουά δεν ασχολείται όπως πρέπει, φαίνεται και ότι ο αρχιδιαητητής (δυστυχώς) δεν έχει κάτι να προσφέρει. Με βάση όλα αυτά ο Λανουά κρέμεται από μια κλωστή καθώς η δυσαρέσκεια μεγαλώνει και μπορεί να μην βγάλει την σεζόν, άσχετα αν ο ίδιος ελπίζει σε ανανέωση του συμβολαίου του και για τη διετία 2026-28.

Ο Λανουά πίεζε να ανανεωθεί από τώρα, όμως από την ΕΠΟ το ξέκοψαν. Η απόφαση θα ληφθεί μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και αυτό είναι το σωστό. Εκτός αν τεθεί και νωρίτερα θέμα αρχιδιαιτητή αλλά με κατεύθυνση την έξοδο και όχι την παραμονή!

Στον αυτόματο πιλότο οι ορισμοί, όπως και η εκπαίδευση. Ο Λανουά εφάρμοσε κάποια πράγματα με την πλατφόρμα ref house, τα οποία κατέληξαν σε ρουτίνα. Βίντεο, βίντεο, βίντεο. Το μάθημα δεν είναι διαδραστικό, με αποτέλεσμα οι ρέφερι να βαριούνται.

Στη ΓΣ της ΕΠΟ, στο τέλος Ιουνίου, ο Λανουά είχε υποστηρίξει ότι οι διαιτητές ξέρουν τους κανονισμούς αλλά δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο, εννοώντας την εφαρμογή τους και τη διαχείριση ενός αγώνα. Όμως, παρότι από τότε έχουν γίνει τρία σεμινάρια, τον Φεβρουάριο πάμε για το τέταρτο, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ασχετα, αν πέρασαν πέντε μήνες από την σέντρα της σεζόν 2025-26.

Ο Λανουά απέτυχε, ενώ έχασε και το πιο σημαντικό, πέρα από την αποδοχή των ομάδων. Έχασε και τους διαιτητές. Τους μπέρδευε, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, με τις αναλύσεις στα βίντεο της τηλεκριτικής τους, επιλέγοντας και φάσεις. Έδειχνε ότι «απέκλειε» φάσεις που ισοδυναμούσαν με… καυτές πατάτες, δίνοντας την εντύπωση ότι κάνει δημόσιες σχέσεις. Εφόσον ο Λανουά απέφευγε τα δύσκολα, γιατί να απαιτεί από τους διαιτητές το αντίθετο; Για αυτό και «πετάνε» το μπαλάκι στο VAR, με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη εκατέρωθεν, επειδή και το VAR δεν θέλει να αγγίξει την «καυτή πατάτα».

Από συγκεκριμένη πλευρά, έφτασαν στο σημείο να στέλνουν και επικοινωνιακά μηνύματα (= μπούλινγκ) στους διαιτητές, με αφορμή ορισμούς! Έργο Λανουά κι αυτό!