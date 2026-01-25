«Προτάθηκε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ο Σλάγκερ της Λειψίας»
Τούρκος δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ο Ξάβερ Σλάγκερ της Λειψίας, προτάθηκε σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ – Όλα τα δεδομένα
Στην ελληνική επικαιρότητα μπήκε το όνομα του Ξάβερ Σλάγκερ, με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, να αποκαλύπτει σε ανάρτησή του πως ο 28χρονος χαφ της Λειψίας προτάθηκε, μεταξύ άλλων, σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Πρόκειται για μέσο, 49 φορές διεθνή με την Αυστρία, με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, το κόστος του και το ιστορικό τραυματισμών του καθιστούν την περίπτωσή του ιδιαίτερα δύσκολη.
Τι λένε στο εξωτερικό για Σλάγκερ και Παναθηναϊκό, ΑΕΚ
«Η μεταγραφική κατάσταση του Ξάβερ Σλάγκερ. Σέλτικ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός: Προτάθηκε ο παίκτης, αλλά το υψηλό κόστος και το ιστορικό τραυματισμών περιορίζουν τις πιθανότητες. Ρόμα και Γιουβέντους: Και οι δύο ομάδες ενδιαφέρονται. Με το συμβόλαιο να λήγει, μια ελεύθερη μεταγραφή φαίνεται πιθανή», αποκαλύπτει ο Τούρκος δημοσιογράφος.
🚨#RBLeipzig 🇦🇹 Xaver Schlager – transfer situation!
👀 Celtic, AEK and Panathinaikos: Player proposed, but high costs and injury history limit chances.
⚡️ Roma & Juventus: Both clubs interested; with contract expiring, a free transfer looks likely. pic.twitter.com/okTlR6RePU
— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 25, 2026
