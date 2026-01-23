Ποια είναι τα σενάρια για να βρεθεί στο Top 8 ο ΠΑΟΚ – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού (pic)

Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός στην Τούμπα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις, επικράτησε με 2-0 και «κλείδωσε» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, φτάνοντας τους 12 βαθμούς. Ωστόσο, ο Δικέφαλος του βορρά έχει κάποιες -ελάχιστες – πιθανότητες για να βρεθεί ακόμη και στο Top 8 της διοργάνωσης και απευθείας στους «16».

Ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη πιθανότητες για να βρεθεί στις πρώτες 8 θέσεις, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που πλέον περιμένει να δει σε ποια θέση θα τερματίσει μεταξύ 9ης και 24ης θέσης. Οι πράσινοι παρόλα αυτά θα παίξουν ρόλο… ρυθμιστή την τελευταία αγωνιστική και υπό προϋποθέσεις μπορούν να είναι καταλυτικοί για να βρεθεί η έτερη ελληνική ομάδα στην οκτάδα.

Συγκεκριμένα, οι ασπρόμαυροι θέλουν μόνο νίκη κόντρα στη Λιόν εκτός έδρας την τελευταία αγωνιστική και παράλληλα συνδυασμούς αποτελεσμάτων σε άλλα έξι παιχνίδια για να γλιτώσει τα play off και τον ενδιάμεσο γύρο. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Ποια είναι τα ματς που απασχολούν τον ΠΑΟΚ:

Παναθηναϊκός – Ρόμα

Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα

Μπέτις – Φέγενορντ

Πόρτο – Ρέιντζερς

Γκενκ – Μάλμε

Αυτό που χρειάζεται η ομάδα του Λουτσέσκου είναι, να συμβούν τέσσερα από τα έξι, παρακάτω σενάρια.

Να νικήσει ο Παναθηναϊκός τη Ρόμα, να επικρατήσει η Νότιγχαμ Φόρεστ της Φερεντσβάρος, να μην ηττηθεί η Φέγενορντ από την Μπέτις, να μην πάρει το «τρίποντο» η Πόρτο κόντρα στη Ρέιντζερς, και να μη νικήσουν οι Γκενκ και ο Ερυθρός Αστέρας, τις Μάλμε και Θέλτα αντίστοιχα.

Δείτε τα δεδομένα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

[Projected 🟠 UEL Top 8/24 – as of 23 Jan] 🔝 Change in Top 8: 🚫 no changes 🔝 Change in Top 24: 🚫 no changes 👉 Enter your own scenarios and see how probabilities change in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/qavdpwfiRa — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 22, 2026

Παράλληλα, οι ομάδες με τις οποίες ισοβαθμεί ο ΠΑΟΚ, δηλαδή οι Στουτγκάρδη, Θέλτα και Μπολόνια, είτε πρέπει να μη νικήσουν την τελευταία αγωνιστική, είτε αν το πετύχουν να μην το κάνουν με μεγαλύτερο σκορ από εκείνον, προκειμένου να συνεχίσει να υπερτερεί στην ισοβαθμία απέναντι τους.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, το να βρεθεί στους πρώτους 8 ο ΠΑΟΚ δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες με βάση και το τι πρέπει αν συμβεί, αφού και το 1% που προσφέρεται είναι πολύ χαμηλό, παρόλα αυτά δεν παύει να είναι υπαρκτό σενάριο και κυρίως να παίζει τον ρόλο του και ο Παναθηναϊκός σε αυτό…