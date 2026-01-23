Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 της Μπέτις, ο Παναθηναϊκός απέσπασε ισόπαλο 1-1 με τη Φερεντσβάρος κι έτσι αμφότερες οι ελληνικές ομάδες εξασφάλισαν και μαθηματικά από απόψε (22/1) την πρόκρισή τους στα πλέι οφ του Europa League.
Μάλιστα ο δικέφαλος ελπίζει και στην απευθείας πρόκρισή του (μέσω της 8άδας), αν στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase εφόσον νικήσει στη Γαλλία τη Λιόν
Από εκεί και πέρα αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League έκανε η Ρόμα που επικράτησε με 2-0 της Στουτγκάρδης στο Ολίμπικο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Πιζίλι που με δύο υπέροχα γκολ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.
Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 29′ λόγω αποβολής του Σοτέλο η Θέλτα επικράτησε με 2-1 στο Βίγκο της Λιλ και παρέμεινε «ζωντανή» στο παιχνίδι της εισόδου στα νοκ άουτ, αποφεύγοντας την ενδιάμεση φάση. Σουέντμπεργκ και Στάρφελτ πέτυχαν τα γκολ των Ισπανών ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1 με γκολ του Ζιρού στο 86′.
Μεγάλο βήμα για την απευθείας πρόκριση έκανε η Μπράγκα με το 1-0 επί της Νότιγχαμ ενώ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ διέλυσε με 4-1 την Στεάουα και ελπίζει σε πρόκριση στα πλέι οφ.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League
Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο 1-1
Γιουνγκ Μπόις – Λιόν 0-1
Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας 0-1
Μπολόνια – Σέλτικ 2-2
Μπραν – Μίντιλαντ 3-3
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0
Φέγενορντ – Στούρμ Γκρατς 3-0
Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα 0-1
Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-0
Θέλτα – Λιλ 2-1
Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0
Νις – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Στεάουα 4-1
Ουτρέχτη – Γκενκ 0-2
Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς 1-0
Ρόμα – Στουτγκάρδη 2-0
Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία 3-1
Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1
Η βαθμολογία στη League Phase του Europa League σε 7 αγωνιστικές
Το πρόγραμμα της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League
29/01 22:00 Λιόν – ΠΑΟΚ
29/01 22:00 Παναθηναϊκός – Ρόμα
29/01 22:00 Πόρτο – Ρέιντζερς
29/01 22:00 Λιλ – Φράιμπουργκ
29/01 22:00 Μπέτις – Φέγενορντ
29/01 22:00 Άστον Βίλα – Ζάλτσμπουργκ
29/01 22:00 Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα
29/01 22:00 Σέλτικ – Ουτρέχτη
29/01 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπολόνια
29/01 22:00 Βασιλεία – Βικτόρια Πλζεν
29/01 22:00 Μίντιλαντ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ
29/01 22:00 Λουντογκόρετς – Νις
29/01 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
29/01 22:00 Σουρμ Γκρατς – Μπραν
29/01 22:00 Στεάουα– Φενέρμπαχτσε
29/01 22:00 Στουτγάρδη – Γιούνγκ Μπόις
29/01 22:00 Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Μπράγκα
29/01 22:00 Γκενκ – Μάλμε
