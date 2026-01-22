Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Άξιζε τη νίκη, πήρε έστω την ισοπαλία και ο βαθμός ήταν αρκετός για να περάσει μαθηματικά τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση του Europa League! O Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο και απειλούσε, όμως ένα επιπόλαιο πέναλτι του Πάλμερ-Μπράουν, η Φερεντσβάρος προηγήθηκε με τον Γιουσούφ. Εκεί που έμοιαζε έτοιμη να πανηγυρίσει, ο Ανάς Ζαρουρί με μία γκολάρα στο 86′ ισοφάρισε στο τελικό 1-1.

Η εξασφάλιση του μίνιμουμ για την ευρωπαϊκή συνέχεια ήταν δίκαιο για το Τριφύλλι, αφού ξεπέρασε το σοκ της συντριβής από την ΑΕΚ και έπαιξε ώριμα και κυριαρχικά σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από τους γηπεδούχους, είχαν τις ευκαιρίες και δεν απειλήθηκαν καθόλου μέχρι το πέναλτι του Πάλμερ-Μπράουν.

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό απ’ όλες τις απόψεις για τον Παναθηναϊκό. Ήταν άλλη μία καλή εμφάνιση εκτός συνόρων, οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα και ο Μπενίτεθ έχει ανάγκη να τους πείσει ότι με το σχέδιο του θα βελτιωθούν. Τα οφέλη είναι ψυχολογικά και φυσικά στο πρακτικό κομμάτι, εξασφαλίστηκε η συνέχεια στη διοργάνωση.

Χαμένες ευκαιρίες και ανέλπιστο γκολ του Ζαρουρί

Ο Σβιντέρσκι έφυγε στην κόντρα από αριστερά και πάσαρε στον Πελίστρι, αυτός πέρασε τον Καντού και βρέθηκε απέναντι από τον Γκροφ, όμως σούταρε ψηλά άουτ. O Πελίστρι ήταν μοιραίος και στο 28′, όταν ο Μπακασέτας τον έβγαλε στο τετ-α-τετ, αλλά εκείνος έχασε το κοντρόλ και ο Γκροφ πρόλαβε να μπλοκάρει.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε και στο 32′, όταν από την εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, η κεφαλιά του Σβιντέρσκι πέρασε άουτ. Ο Λαφόν ανησύχησε πρώτη φορά στο 36′, όταν το μακρινό σουτ του Λέβιν πέρασε άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε στο 50΄με ένα μακρινό σουτ του Μπακασέτα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Πάλμερ-Μπράουν βρέθηκε σε μία προώθηση στο ημικύκλιο και σούταρε, με τον Γκροφ να διώχνει με τα ακροδάχτυλα. Στην επόμενη επίθεση, ο Καλάμπρια έκανε τη σέντρα και ο Κυριακόπουλος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Γκροφ κράτησε ξανά απαραβίαστη την εστία του.

Η Φερεντσβάρος όχι μόνο στάθηκε τυχερή, αλλά προηγήθηκε. Στο 61′ σε ένα γέμισμα του Λέβι, ο Πάλμερ αντί να διώξει πήγε να κάνει κοντρόλ, η μπάλα ξέφυγε και ο Γιουσούφ σούταρε, ο Αμερικανός βρήκε τη μπάλα με το χέρι και ο Μπαλάκιν υπέδειξε πέναλτι. Ο Γιουσούφ άδραξε την ευκαιρία και το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0.

Οι «πράσινοι» αντέδρασαν άμεσα και στο 66′, ένα σουτ του Καλάμπρια πέρασε μόλις άουτ. Οι γηπεδούχοι με καθυστερήσεις και με φαουλ πάγωσαν τον ρυθμό και παραλίγο να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο 81′, όταν ο Μακρέκις σέντραρε από δεξιά, στο δεύτερο δοκάρι ο Καντού δεν μπόρεσε να γυρίσει καλά τη μπάλα σε κενή εστία.

Εκεί που το ματς έμοιαζε κολλημένο, ο Ζαρουρί έδωσε τη λύση στην πρώτη επαφή του με τη μπάλα. Ο Μαροκινός εξτρέμ πήρε την πάσα από τον Καλάμπρια, πέρασε τον Μακρεκίς και με έναν «κεραυνό» ισοφάρισε.

Ο MVP: Ο Ανάς Ζαρουρί. Σίγουρα αυτό αδικεί τους Ίνγκασον, Μπακασέτα και Πελίστρι, όμως ο Μαροκινός κατάφερε αυτό που δεν πέτυχαν οι συμπαίκτες του: να σκοράρει και να λυτρώσει τον Παναθηναϊκό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Πάλμερ-Μπράουν, αφού στη μία στιγμή παραλίγο να σκοράρει με ένα εντυπωσιακό πλασέ και λίγα λεπτά αργότερα, υπέπεσε σε ένα πέναλτι που προέκυψε από δικό του κακό κοντρόλ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η φάση του πέναλτι. Η Φερεντσβάρος δεν είχε άλλο τρόπο να σκοράρει και να ανακόψει την ορμή του Παναθηναϊκού.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ουκρανός Μίκολα Μπαλακίν επέτρεψε το σκληρό έως αντιαθλητικό παιχνίδι, όμως είχε το ίδιο κριτήριο για τις δύο ομάδες και δεν έδειξε εύνοια. Στη φάση του πέναλτι της Φερεντσβάρος υπέδειξε λάθος παράβαση, παρότι διατηρήθηκε η απόφαση. Ήταν μετρημένος στη χρήση των καρτών.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ντένις Σέρμαν από την Ουκρανία χρειάστηκε να παρέμβει στο πέναλτι, αφού υπέδειξε άλλη παράβαση, παρότι διατήρησε την ίδια απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ: Γιουσούφ 62′ / Ζαρουρί 86′

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Ρόμπι Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ροεμέικερς, Σαλάι (87′ Μανταράς), Μακρέκις, Καντού, Ρομάο, Λέβι (73′ Ότβος), Κανικόβσκι, Γιουσούφ (80′ Ζοζέφ), Ζακαρίασεν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (73′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σάντσες (73′ Ζαρουρί), Πελίστρι, Σβιντέρσκι (93′ Ταμπόρδα).