Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22 Ιανουαρίου 2026 | 23:54

Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Άξιζε τη νίκη, πήρε έστω την ισοπαλία και ο βαθμός ήταν αρκετός για να περάσει μαθηματικά τουλάχιστον στην ενδιάμεση φάση του Europa League! O Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο και απειλούσε, όμως ένα επιπόλαιο πέναλτι του Πάλμερ-Μπράουν, η Φερεντσβάρος προηγήθηκε με τον Γιουσούφ. Εκεί που έμοιαζε έτοιμη να πανηγυρίσει, ο Ανάς Ζαρουρί με μία γκολάρα στο 86′ ισοφάρισε στο τελικό 1-1.

Η εξασφάλιση του μίνιμουμ για την ευρωπαϊκή συνέχεια ήταν δίκαιο για το Τριφύλλι, αφού ξεπέρασε το σοκ της συντριβής από την ΑΕΚ και έπαιξε ώριμα και κυριαρχικά σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι από τους γηπεδούχους, είχαν τις ευκαιρίες και δεν απειλήθηκαν καθόλου μέχρι το πέναλτι του Πάλμερ-Μπράουν.

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό απ’ όλες τις απόψεις για τον Παναθηναϊκό. Ήταν άλλη μία καλή εμφάνιση εκτός συνόρων, οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα και ο Μπενίτεθ έχει ανάγκη να τους πείσει ότι με το σχέδιο του θα βελτιωθούν. Τα οφέλη είναι ψυχολογικά και φυσικά στο πρακτικό κομμάτι, εξασφαλίστηκε η συνέχεια στη διοργάνωση.

Χαμένες ευκαιρίες και ανέλπιστο γκολ του Ζαρουρί

Ο Σβιντέρσκι έφυγε στην κόντρα από αριστερά και πάσαρε στον Πελίστρι, αυτός πέρασε τον Καντού και βρέθηκε απέναντι από τον Γκροφ, όμως σούταρε ψηλά άουτ. O Πελίστρι ήταν μοιραίος και στο 28′, όταν ο Μπακασέτας τον έβγαλε στο τετ-α-τετ, αλλά εκείνος έχασε το κοντρόλ και ο Γκροφ πρόλαβε να μπλοκάρει.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε και στο 32′, όταν από την εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, η κεφαλιά του Σβιντέρσκι πέρασε άουτ. Ο Λαφόν ανησύχησε πρώτη φορά στο 36′, όταν το μακρινό σουτ του Λέβιν πέρασε άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε στο 50΄με ένα μακρινό σουτ του Μπακασέτα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Πάλμερ-Μπράουν βρέθηκε σε μία προώθηση στο ημικύκλιο και σούταρε, με τον Γκροφ να διώχνει με τα ακροδάχτυλα. Στην επόμενη επίθεση, ο Καλάμπρια έκανε τη σέντρα και ο Κυριακόπουλος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Γκροφ κράτησε ξανά απαραβίαστη την εστία του.

Η Φερεντσβάρος όχι μόνο στάθηκε τυχερή, αλλά προηγήθηκε. Στο 61′ σε ένα γέμισμα του Λέβι, ο Πάλμερ αντί να διώξει πήγε να κάνει κοντρόλ, η μπάλα ξέφυγε και ο Γιουσούφ σούταρε, ο Αμερικανός βρήκε τη μπάλα με το χέρι και ο Μπαλάκιν υπέδειξε πέναλτι. Ο Γιουσούφ άδραξε την ευκαιρία και το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-0.

Οι «πράσινοι» αντέδρασαν άμεσα και στο 66′, ένα σουτ του Καλάμπρια πέρασε μόλις άουτ. Οι γηπεδούχοι με καθυστερήσεις και με φαουλ πάγωσαν τον ρυθμό και παραλίγο να διπλασιάσουν το προβάδισμα τους στο 81′, όταν ο Μακρέκις σέντραρε από δεξιά, στο δεύτερο δοκάρι ο Καντού δεν μπόρεσε να γυρίσει καλά τη μπάλα σε κενή εστία.

Εκεί που το ματς έμοιαζε κολλημένο, ο Ζαρουρί έδωσε τη λύση στην πρώτη επαφή του με τη μπάλα. Ο Μαροκινός εξτρέμ πήρε την πάσα από τον Καλάμπρια, πέρασε τον Μακρεκίς και με έναν «κεραυνό» ισοφάρισε.

Ο MVP: Ο Ανάς Ζαρουρί. Σίγουρα αυτό αδικεί τους Ίνγκασον, Μπακασέτα και Πελίστρι, όμως ο Μαροκινός κατάφερε αυτό που δεν πέτυχαν οι συμπαίκτες του: να σκοράρει και να λυτρώσει τον Παναθηναϊκό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Ο Πάλμερ-Μπράουν, αφού στη μία στιγμή παραλίγο να σκοράρει με ένα εντυπωσιακό πλασέ και λίγα λεπτά αργότερα, υπέπεσε σε ένα πέναλτι που προέκυψε από δικό του κακό κοντρόλ.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Η φάση του πέναλτι. Η Φερεντσβάρος δεν είχε άλλο τρόπο να σκοράρει και να ανακόψει την ορμή του Παναθηναϊκού.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ουκρανός Μίκολα Μπαλακίν επέτρεψε το σκληρό έως αντιαθλητικό παιχνίδι, όμως είχε το ίδιο κριτήριο για τις δύο ομάδες και δεν έδειξε εύνοια. Στη φάση του πέναλτι της Φερεντσβάρος υπέδειξε λάθος παράβαση, παρότι διατηρήθηκε η απόφαση. Ήταν μετρημένος στη χρήση των καρτών.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ντένις Σέρμαν από την Ουκρανία χρειάστηκε να παρέμβει στο πέναλτι, αφού υπέδειξε άλλη παράβαση, παρότι διατήρησε την ίδια απόφαση.

ΣΚΟΡΕΡ: Γιουσούφ 62′ / Ζαρουρί 86′

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Ρόμπι Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ροεμέικερς, Σαλάι (87′ Μανταράς), Μακρέκις, Καντού, Ρομάο, Λέβι (73′ Ότβος), Κανικόβσκι, Γιουσούφ (80′ Ζοζέφ), Ζακαρίασεν.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν (73′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Σάντσες (73′ Ζαρουρί), Πελίστρι, Σβιντέρσκι (93′ Ταμπόρδα).

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Εξαγωγές: Τι «καλάθι» κρατούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις για το 2026

Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
