Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αντίνο ο Παναθηναϊκός (vid, pic)

Αίσιο τέλος για το μεταγραφικό σίριαλ του χειμώνα για τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο 20χρονος Αργεντινός που βρίσκεται στην Ελλάδα από την Κυριακή, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε για τα επόμενα 4,5 χρόνια, δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2030. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως θα αγωνίζεται με το «10» στη φανέλα, νούμερο που έμεινε «ορφανό» μετά την παραχώρηση του Τετέ στη Γκρέμιο.

Το κόστος της μεταγραφής για τον Παναθηναϊκό έφτασε τα 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με την Γοδόι Κρουζ να διατηρεί το υπόλοιπο 25%, ενώ πάνω από 1 εκατ. ευρώ ήταν και οι προμήθειες των μάνατζερ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»