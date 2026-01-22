Α1 Γυναικών: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Την αλλαγή ώρας έναρξης στο προσεχές Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για την Α1 μπάσκετ γυναικών, ανακοίνωσε η ΕΟΚ.
- Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
- Χωρίς ανακοινώσεις η σύσκεψη για την ευλογιά στο Μαξίμου – Μέτρα προσεχώς…
- Οικογένεια ξαναβρίσκει το σκυλάκι της, που αγνοούταν μετά το δυστύχημα στην Ισπανία
- Προϊστορικός οργανισμός των 8 μέτρων ανήκε σε «χαμένο παρακλάδι της ζωής»
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ενημέρωσε την Πέμπτη (22/1), πως θα υπάρξει αλλαγή ώρας στο τζάμπολ του ντέρμπι «αιωνίων» της 16ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε και η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα Πρωτέας Βούλας – Αμύντας για την 17η αγωνιστική.
Πιο συγκεκριμένα, το ντέρμπι «αιωνίων» θα ξεκινήσει στις 18:15 της 28ης Ιανουαρίου αντί για τις 18:30 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ:
«Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ, για την 16 η αγωνιστική« του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 28/01/2026 αντί ώρας 18.30, θα διεξαχθεί στις 18.15, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος».
Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ Αμύντας, για την 17 η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί της 01/02/2026 και ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 31/01/2026 και ώρα 11.45, στο Κλειστό Γυμναστήριο Βούλας Γ. Γεννηματάς».
- Καζακστάν: Στη χώρα του Borat δεν αστειεύονται
- Τηλεκριτική διαιτησίας; Φοβούνται και την σκιά τους!
- Αναντολού Εφές: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (pic)
- Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
- Α1 Γυναικών: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)
- Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»
- Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις