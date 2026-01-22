Α1 Γυναικών: Άλλαξε η ώρα του τζάμπολ στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ενημέρωσε την Πέμπτη (22/1), πως θα υπάρξει αλλαγή ώρας στο τζάμπολ του ντέρμπι «αιωνίων» της 16ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε και η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα Πρωτέας Βούλας – Αμύντας για την 17η αγωνιστική.

Πιο συγκεκριμένα, το ντέρμπι «αιωνίων» θα ξεκινήσει στις 18:15 της 28ης Ιανουαρίου αντί για τις 18:30 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΟ – Ολυμπιακός ΣΦΠ, για την 16 η αγωνιστική« του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, της 28/01/2026 αντί ώρας 18.30, θα διεξαχθεί στις 18.15, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Π. Γιαννακόπουλος».

Λόγω τηλεοπτικής μετάδοσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ο αγώνας ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΟ Αμύντας, για την 17 η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής κατηγορίας Γυναικών, αντί της 01/02/2026 και ώρας 13.00, θα διεξαχθεί στις 31/01/2026 και ώρα 11.45, στο Κλειστό Γυμναστήριο Βούλας Γ. Γεννηματάς».