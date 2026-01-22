Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εστουδιάντες για μια θέση στους «8» του Eurocup

Στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις επιστρέφει την Πέμπτη (22/1) η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις 19:00, σε μετάδοση από το MEGA News, οι «ερυθρόλευκες» υποδέχονται την ισπανική Εστουδιάντες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στη δεύτερη «μάχη» της φάσης των «16» του EuroCup, με στόχο φυσικά να σφραγίσουν την πρόκρισή τους στη φάση των «8» της διοργάνωσης

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός νίκησε 86-85 την Εστουδιάντες στην Μαδρίτη.

Εισιτήρια: Ticketmaster (πατήστε ΕΔΩ).

«Με τον κόσμο μας για την πρόκριση»

Η τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Φρόσω Δρακάκη, ανέφερε τα εξής για το ματς: «Μπροστά μας έχουμε μία τεράστια πρόκληση: να προκριθούμε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του EuroCup. Η Εστουδιάντες είναι μια ομάδα με έφεση στο επιθετικό ριμπάουντ, από το οποίο παίρνει πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση και τρέχει πολύ καλά το γήπεδο. Πρέπει να τους περιορίσουμε τα ελεύθερα σουτ και στην επίθεση να έχουμε ροή, να εστιάσουμε στις αδυναμίες που έχουν ως ομάδα. Είναι σημαντική στιγμή για την ομάδα μας. Με τον κόσμο στο πλευρό μας, να πανηγυρίσουμε την πρόκριση».