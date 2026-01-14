Εστουδιάντες – Ολυμπιακός 85-86: Μεγάλη νίκη στην Ισπανία με buzzer-beater της Γούλφολκ
Ο Ολυμπιακός πήρε νίκη-θρίλερ με τρίποντο της Γούλφολκ στην έδρα της Εστουδιάντες και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «8» του Eurocup γυναικών.
Τα κορίτσια του Ολυμπιακού πέτυχαν μια τεράστια νίκη, καθώς επικράτησαν με 86-85 της Εστουδιάντες εκτός έδρας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του Eurocup γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκες» πήραν τη νίκη στο θρίλερ της Ισπανίας, χάρη σε τρίποντο της Γούλφολκ από τις 45 μοίρες, με την βοήθεια του ταμπλό και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης στην οκτάδα της διοργάνωσης, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όπως η Εστουδιάντες.
Τι κι αν στην αμέσως προηγούμενη φάση οι Ισπανίδες είχαν βάλει τρίποντο με την Στάνατσεφ, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού είχαν την απάντηση και πήραν μια τεράστια νίκη.
Η ρεβάνς των δύο ομάδων θα γίνει την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Η ομάδα του Πειραιά καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη της στην Ισπανία προκειμένου να πάρει μία σπουδαία πρόκριση.
MVP για τον Ολυμπιακό η Γούλφολκ, η οποία εκτός από το νικητήριο τρίποντο είχε και 21 πόντους μαζί με 4 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ διψήφιες ήταν επίσης οι Γιακούμπκοβα (13π), Χριστινάκη (12π), Καρλάφτη (11π) και Νικολοπούλου (10π, 7 ασίστ). Για την ισπανική ομάδα ξεχώρισαν Μπούχνερ (24π, 12 ριμπ) και Εζέιγκμπο (17π, 9 ριμπ).
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 33-40, 63-55, 85-86
Εστουδιάντες (Αντόνιο Πέρνας): Μπούχνερ 24 (6/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/10 βολές, 12 ριμπάουντ), Μπερκάνι 14 (2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 1/1 βολή), Στανάτσεφ 4 (1/4 τρίποντα), Λατόρε 2, Ετσάρι 8, Κρουθ, Έρικστρουπ 4, Κροθόν 2, Καμίλιον 10 (7 ασίστ, 5 κλεψίματα), Εζέιγκμπο 17 (8/15 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ)
26/42 δίποντα, 5/24 τρίποντα, 18/21 βολές, 42 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 14 επιθετικά), 19 ασίστ, 7 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 19 λάθη
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5 (1), Γιακούμπκοβα 13 (5/7 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νικολοπούλου 10 (2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Γούλφολκ 21 (5/12 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ, 5 κλεψίματα), Καρλάφτη 11 (2), Κριβάτσεβιτς 5 (1), Δίελα, Χριστινάκη 12 (2/2 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές), Κολλάτου 5 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόνσον 2, Ράμπερ 2
16/39 δίποντα, 12/24 τρίποντα, 18/20 βολές, 29 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 7 επιθετικά), 16 ασίστ, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη
