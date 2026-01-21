«Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Σλάβεν για τον Γιάγκουσιτς – Μίλησε μαζί του ο Μπενίτεθ»
Ρεπορτάζ από την Κροατία αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ στη Σλάβεν Μπελούπο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Ο Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να κινείται για τη μεταγραφική του ενίσχυση και στο πλαίσιο αυτό δημοσίευμα της tportal.hr, που επικαλείται αποκλειστικότητα μάλιστα, «συνδέει» τους «πράσινους» με τον επιτελικό της Σλάβεν Μπελούπο, Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Φέρεται μάλιστα να προσφέρει το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο κείμενο σημειώνεται πως ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ήδη έρθει σε επαφή μαζί του.
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής (γεννημένος στις 6/9/2005) προέρχεται από την ακαδημία της Σλάβεν και είναι διεθνής με την Εθνική Κροατίας Κ21, με την οποία μετρά οκτώ παιχνίδια κι ένα γκολ. Οσον αφορά τη θέση που αγωνίζεται είναι του επιτελικού, δηλαδή του παίκτη που φτιάχνει παιχνίδι και κινείται πίσω από τον επιθετικό στον άξονα. Ο Γιάγκουσιτς μπορεί να προσφέρει και ως δεξί εξτρέμ.
Την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει παίξει σε 20 παιχνίδια στα οποία έχει σημειώσει οκτώ γκολ και έχει μοιράσει έξι ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Σλάβεν ολοκληρώνεται 2028.
Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα
«Αποκλειστικό: Ο θρυλικός προπονητής εγκατέλειψε την περίπτωση Φρουκ και τηλεφώνησε προσωπικά στον Γιάγκουσιτς – Να πόσα προσφέρει στη Σλάβεν.
Δεν κοπάζει το ενδιαφέρον για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς (20), ο οποίος εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του για τη συνέχεια της καριέρας του.
Το ενδιαφέρον για το «διαμάντι» της Σλάβεν είναι τεράστιο, οι προτάσεις είναι περισσότερες από αρκετές και η πιο πρόσφατη έρχεται από τον ευρωπαϊκό Νότο.
Όπως πληροφορούμαστε, ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του, Ράφα Μπενίτεθ, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Γιάγκουσιτς και θα κάνουν τα πάντα για να τον αποκτήσουν αυτόν τον χειμώνα. Ο θρυλικός Ισπανός τηλεφώνησε προσωπικά στον Γιάγκουσιτς, του παρουσίασε το πρότζεκτ, του εξήγησε ότι θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα και του είπε ότι θέλει να τον δει στην Αθήνα.
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει στη Σλάβεν 6,5 εκατομμύρια ευρώ, θα τον αγοράσει άμεσα και στη συνέχεια θα τον αφήσει δανεικό στην Κόπριβνιτσα μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως είχαμε γράψει νωρίτερα, οι Έλληνες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τόνι Φρουκ, αλλά στράφηκαν στον Γιαγκούσιτς, γιατί είναι φθηνότερος και πιο «προσβάσιμος» και θέλουν να ολοκληρώσουν την υπόθεση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Γιάγκουσιτς είναι ο κύριος στόχος τους και ελπίζουν ότι το τηλεφώνημα του θρυλικού προπονητή θα είναι αρκετό για να πείσει τον παίκτη να επιλέξει τον σύλλογο τους.
Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία μένει να φανεί, καθώς προσφορές για τον Γιάγκουσιτς στείλει επίσης η Βέρντερ και η Λειψία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για τον παίκτη η μεταγραφή στη Bundesliga θα ήταν πολύ πιο ελκυστική, αλλά η προσφορά του Παναθηναϊκού είναι πολύ συγκεκριμένη.
Οι γερμανικές ομάδες σίγουρα θα μπορούσαν να απαντήσουν με υψηλότερη προσφορά και σίγουρα θα υπάρξει κάποια δημοπρασία. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο Γιάγκουσιτς δεν βιάζεται για τη μεταγραφή· κύριος στόχος του είναι να μείνει στη Σλάβεν μέχρι το τέλος της σεζόν, ακόμη και αν πραγματοποιήσει μεταγραφή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο».
