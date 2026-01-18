Ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς τον Ναν

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ (16:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ), σε μία αναμέτρηση που η ασπρόμαυρη ΚΑΕ έχει ανακοινώσει sold out.

Οι Πράσινοι θα στερηθούν των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν για ακόμη μία φορά εξαιτίας του διαστρέμματος που έχει υποστεί ο Αμερικανός και δεν υπολογίζεται ούτε ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει μία νίκη ψυχολογίας για να μπει με φόρα στη διαβολοβδομάδα και να αφήσει πίσω του το αρνητικό σερί ηττών στη Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Stoiximan GBL πίσω από τον Ολυμπιακό με ρεκόρ 12-1, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην τέταρτη θέση με 9-3.

Αναφορικά με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ζντοβτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και οι ασπρόμαυροι θέλουν τη νίκη για να ανέβουν στην τρίτη θέση και να προσπεράσουν την ΑΕΚ.

Νωρίτερα στο καλεντάρι της Stoiximan GBL, η Μύκονος φιλοξενεί τον Κολοσσό στη 13:00.