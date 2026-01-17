Παναθηναϊκός: Χάνει και το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Ναν

Νοκ άουτ τέθηκε ο Κέντρικ Ναν και για τον αγώνα του Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (18/1, 16:00). Ο Αμερικανός σούπερ σταρ των Πράσινων έχει υποστεί διάστρεμμα, δεν προπονήθηκε την Παρασκευή, ενώ υπενθυμίζεται ότι δεν έπαιξε ούτε στο εκτός έδρας ματς με την Μπάγερν.

Ο γκαρντ του Τριφυλλιού δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη και πλέον, ερωτηματικό αποτελεί και η συμμετοχή του στα ματς της διαβολοβδομάδας που ακολουθούν.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη διαβολοβδομάδα που έρχεται στην Euroleague, ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί απέναντι σε Μπασκόνια (20/1, 21:15) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/1, 21:05) αντίστοιχα.

Η κατάσταση του Αμερικανού θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες ώστε να διαπιστωθεί το αν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στα κρίσιμα ματς που ακολουθούν.