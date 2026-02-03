Άλλαξε η μέρα του Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Μια ημέρα νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το Λεβαδειακός - Ολυμπιακός της 21ης αγωνιστικής της Super League, ενώ για τον Μάρτιο ορίστηκαν τα εξ αναβολής ματς του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.
Η Super League όρισε τους εξ αναβολής αγώνες της 1ης και της 18ης αγωνιστικής. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι, αυτό του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική, ορίστηκε για τις 4 Μαρτίου στις 18:00, ενώ δύο ώρες αργότερα (20:00) θα ξεκινήσει το Κηφισιά – ΠΑΟΚ, για την 18η.
Ταυτόχρονα, η διοργανώτρια αρχή άλλαξε ημέρα στο εκτός έδρας ματς του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό, το οποίο αντί να διεξαχθεί την Κυριακή 15/2 στις 16:00, θα ξεκινήσει στις 19:30 το απόγευμα του Σαββάτου 14/2.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Super League:
Ορισμός εξ αναβολής αγώνων 1ης και 18ης αγων. και αλλαγή ημέρας και ώρας διεξαγωγής αγώνα 21ης αγων.
Σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League,
Επίσης, σύμφωνα με την από 08.12.2025 απόφαση του Δ.Σ. ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 21ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14.02.2026 και ώρα 19:30 (αντί για Κυριακή 15.02 στις 16:00).
