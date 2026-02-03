Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κλέιτον (pic)

Ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Ρίο Άβε.

Σε 56 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρίο Άβε, τον ενάμιση χρόνο που αγωνίστηκε με τον πορτογαλικό σύλλογο, είχε 28 γκολ και 8 ασίστ. Μάλιστα, την περσινή σεζόν ήταν 4ος κορυφαίος σκόρερ του πρωταθλήματος με 14 γκολ, πίσω μόνο από Γιόκερες (39), Παυλίδη (19) και Σάμου Ομορόντιον (19). Παρόμοια εικόνα και φέτος, με τον Κλέιτον να ξεχωρίζει στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έχοντας πετύχει 10 γκολ και 4 ασίστ, σε 19 αγώνες.

Σημειώνεται ότι ο Κλέιτον είναι ο δεύτερος παίκτης που αποκτάται από τους Πειραιώτες κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μετά τον έτερο Βραζιλιάνο της Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίς.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα.

Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Rio Ave, με την οποία εφέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Rio Ave έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Κλέιτον, καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού».