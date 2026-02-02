O «die hard» Ολυμπιακός, οι τρεις πρωταγωνιστές και το «δώρο» του Μουκουντί

Πολύ σκληρός για να πεθάνει (die hard) αποδείχθηκε ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια παίρνοντας στο φινάλε το μίνιμουμ που δικαιούταν βάσει της συνολικής παρουσίας του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Το τελικό 1-1 έδωσε έστω τον βαθμό της ισοπαλίας στον Ολυμπιακό σε ένα ματς που θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει αν ήταν πιο εύστοχος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όπου κυριάρχησε, ή αν ήταν πιο ουσιαστικός με την μπάλα στα πόδια που είχε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Μια ομάδα που δεν σταμάτησε να προσπαθεί ακόμη και όταν της στράβωσαν τα πράγματα με την ΑΕΚ να παίρνει «κεφάλι» στο σκορ από το πουθενά, άντεξε στο διάστημα που οι γηπεδούχοι είχαν το μομέντουμ χάνοντας την μεγάλη διπλή ευκαιρία στο 68΄και επιτέθηκε μέχρι τέλους για να φτάσει τελικά στο γκολ που έπρεπε να έχει από νωρίς. Ένα γκολ που ήρθε σε μεγάλο βαθμό από το τριπλό λάθος του Μουκουντί, που γενικά δεν του πάνε καθόλου τα ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ κάνει κάκιστο διώξιμο στο ξεκίνημα της φάσης ενώ έχει όλη την άνεση να στείλει την μπάλα… έξω από το γήπεδο στο 110΄, στην συνέχεια αντί να πάει να κόψει την πάσα στον Ζέλσον Μαρτίνς τραβιέται για να τον βγάλει οφσάιντ, ανεπιτυχώς, και στο φινάλε «γκρεμίζει» τον Αντρέ Λουίς στην περιοχή κάνοντας το πέναλτι που ο Μακέλι κακώς δεν έδωσε στο ζωντανό, δίνοντας το με την παρέμβαση του VAR. Πέναλτι μαρς που είναι αστείο και να το συζητάμε, όπως και το timing που προφανώς και ήταν αυτό που σε μεγάλο βαθμό ενόχλησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ, αλλά και εκεί τα παράπονα δεν θα έπρεπε να ήταν στον Μακέλι αλλά στον Μουκουντί. Το τι κάνει βεβαίως η ΑΕΚ είναι δικό της θέμα, και θα κριθεί για αυτό όπως όλοι.

Για τον Ολυμπιακό η ουσία είναι πως κατάφερε να μείνει όρθιος σε ένα ντέρμπι κομβικό που ναι μεν δεν το κέρδισε όπως θα ήθελε αλλά διατήρησε την κατάσταση στα χέρια του καθώς την Τετάρτη στην Τρίπολη με νίκη θα προσπεράσει την ΑΕΚ και θα βρεθεί στο +2 από τον ΠΑΟΚ που έχει όμως ένα ματς λιγότερο.

Με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει, προφανώς με ικανοποίηση τον Αντρέ Λουίς στο ντεμπούτο του να παίζει για 38 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις και να μετατρέπει σε πρωταγωνιστή. Με δύο προπονήσεις με την ομάδα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κατάφερε να δώσει ζωντάνια στο δεξί άκρο της επίθεσης, να έχει ένα καλό σουτ, μια πολλή καλή πάσα στον Μπιανκόν σε μια σπουδαία ευκαιρία του Ολυμπιακού και βέβαια να κερδίσει το πέναλτι για το 1-1.

Από κοντά και ο killer Ταρέμι που ευστόχησε στην «ερυθρόλευκη εστία», εκεί όπου ο Ολυμπιακός σκοράρει στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε κόντρα στην ΑΕΚ είτε με την Φιορεντίνα στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ, και συνέχισε να προσφέρει πολύτιμα γκολ στην ομάδα. Στους πρωταγωνιστές ξανά ο Τζολάκης που ήταν ο άνθρωπος που είπε «όχι» στο 2-0, στο πλασέ του Γιόβιτς από κοντά σε μια φάση που στην συνέχεια ο Πινέδα βρήκε δοκάρι από πολλή καλή θέση.

Σε ένα πρωτάθλημα που όπως όλα δείχνουν, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα παλέψουν μέχρι τέλους είναι σημαντικό τέτοια ματς σαν το χθεσινό, τουλάχιστον να μην χάνονται. Και ματς σαν αυτό που έρχεται στην Τρίπολη, με τον προτελευταίο πια Αστέρα, να κερδίζονται…