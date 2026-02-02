Μεντιλίμπαρ: «Ξεκάθαρο το πέναλτι – Όσα συνέβησαν εδώ δεν τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο» (vid)
Οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά τέλος του ντέρμπι στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ που έληξε με 1-1.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, μετά το τέλος του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που έληξε ισόπαλο 1-1, τόνισε πως το πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ήταν σωστό, ενώ παράλληλα κατήγγειλε όσα συνέβησαν στην Φιλαδέλφεια.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ:
«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, ειδικά μετά το 25′ κυριαρχήσαμε. Μετά το γκολ φυσιολογικά πέσαμε, αλλά βγάλαμε αντίδραση και πήραμε δίκαιη ισοπαλία με ένα ξεκάθαρο πέναλτι. Μου άρεσε το μισάωρο που πιέσαμε και κυριαρχήσαμε μετά το 25′, αλλά δεν μου άρεσαν όσα συνέβησαν σήμερα.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα προόδου, όπως είπα πριν το ματς και όσα είδα σήμερα δεν το τιμούν. Καπνογόνα από τον κόσμο και πολλές διακοπές, ενώ στο φινάλε είδαμε κάποιους να μπαίνουν μέσα…», κατέληξε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
