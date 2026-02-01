Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 19ης αγωνιστικής (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις σε Λιβαδειά, Λεωφόρο, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια περιλάμβανε το πρόγραμμα της Κυριακής με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Super League.

Στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Η Ένωση έφτασε πλέον τους 45 βαθμούς και την 1η θέση, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στους 43 βαθμούς (όντας 3οι), έχοντας όμως και ματς λιγότερο, αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο ΠΑΟΚ, τίμησε στην Τούμπα του αδικοχαμένους οπαδούς του και κατάφερε να νικήσει με 4-1 τον Πανσερραϊκό. Έτσι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβηκε στους 44 πόντους και τη 2η θέση (με ματς λιγότερο), ενώ τα «λιοντάρια» παραμένουν στον… βυθό της βαθμολογίας με μόλις 8 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη… δουλειά του απέναντι στην Κηφισιά και επιβλήθηκε με 3-0, έχοντας νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του. Οι Πράσινοι αναρριχήθηκαν στους 29 βαθμούς και την 5η θέση (με ματς λιγότερο), ενώ το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο έμεινε στους 19 πόντους και την 9η θέση.

Τέλος, στο πρώτο χρονικά ματς, ο Λεβαδειακός έκανε άλλη μία μεγάλη εμφάνιση και έκαμψε την αντίσταση του Αστέρα Τρίπολης με 3-1 εντός έδρας. Οι Βοιωτοί κρατούν γερά την 4η θέση με 38 πόντους, με τους Αρκάδες έχουν 13 και να βρίσκονται στη 13η θέση.

Η βαθμολογία της Super League: