Όλα τα γκολ και τα highlights της 19ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής της Super League, με τη διεξαγωγή και των ματς της Κυριακής. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των επτά αγώνων.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής το Σάββατο, ο Άρης νίκησε 1-0 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο χάρη σε γκολ του Φαμπιάνο στο 78′ και έμεινε «ζωντανός» στο κυνήγι της 5ης θέσης.

Λίγο αργότερα, ο ΟΦΗ έφυγε με την πολύτιμη νίκη από το Περιστέρι, επικρατώντας 2-1 του Ατρόμητου με ισάριθμα γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, για να ανέβει έτσι στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Στο τελευταίο σαββατιάτικο παιχνίδι, η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο «διπλό» στον Βόλο (0-2) επί της τοπικής ομάδας, έφτασε τις τρεις σερί νίκες και ξέφυγε για τα καλά από τον… πυθμένα της βαθμολογίας.

Την Κυριακή πια, ο Λεβαδειακός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα, νίκησε με 3-1 και τον Αστέρα Aktor και παρέμεινε σταθερά τέταρτος και αήττητος για εννέα ματς πλέον.

Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κηφισιά, την οποία και νίκησε με 3-0, μένοντας 5ος και στο -9 από τον Λεβαδειακό.

Στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που το αγωνιστικό σκέλος πέρασε σε δεύτερη μοίρα αφού η οικογένεια του ΠΑΟΚ τίμησε τους οκτώ αδικοχαμένους οπαδούς, ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε εύκολα 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Τέλος, στο ντέρμπι της αγωνιστικής που ολοκλήρωσε και το πρόγραμμά της, ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 31/1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2

Κυριακή 1/2

Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor 3-1

Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (20η):

Σάββατο 7/2

17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

18:00 Αστέρας Aktor – Βόλος

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 8/2

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός