Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Πάρτι στο Πανθεσσαλικό για την ΑΕΛ Novibet! Μπροστά σε περισσότερους από 4.000 οπαδούς της η ομάδα του Σάββα Παντελίδη επικράτησε με 2-0 του Βόλου ΝΠΣ για τη 19η αγωνιστική της Super League, ξέφυγε ακόμα περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και βλέπει ακόμη και πλέι οφ 5-8.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «βυσσινί» ο Τούπτα ο οποίος πέτυχε δύο γκολ μετά από χαμένο πέναλτι εξαιτίας του οποίου αποβλήθηκε ο Κάργας στο 36′ για τους γηπεδούχους που μετρούν πλέον τέσσερις σερί ήττες στο πρωτάθλημα.

Ο Βόλος είχε τις δύο πρώτες σημαντικές ευκαιρίες στον αγώνα, όμως στο 14’ ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» στο πλασέ του Λάμπρου, ενώ στο 22’ ο Μακνί από πλεονεκτική θέση πλάσαρε άουτ. Στο 35’ σε σουτ του Τούπτα, ο Κάργας έδιωξε με το χέρι πάνω στη γραμμή. Ο διαιτητής Κατοίκος ειδοποιήθηκε απ’ τον VAR και πήγε σε on field review δίνοντας πέναλτι κι αποβολή στον στόπερ του Βόλου.

Ο Τούπτα ανέλαβε την εκτέλεση όμως ο Σιαμπάνης έπεσε στη σωστή γωνία κι απέκρουσε σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, ωστόσο, ο Σλοβάκος φορ βρέθηκε ξανά σε θέση βολής και με κοντινή κεφαλιά έκανε το 1-0, παίρνοντας… ρεβάνς απ’ τον γκολκίπερ του Βόλου.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Τούπτα με τρομερό σουτ από γύρισμα του Μούργου έκανε το 2-0 και «τελείωσε» ουσιαστικά το ματς. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΛ έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία με τον Σαγάλ που πλάσαρε λίγο άουτ στο 80’, ενώ στο 88’ το σουτ του Κοσονού κόντραρε και πέρασε ελάχιστα άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποβολή του Κάργα ήταν καθοριστική ώστε να φτάσει η ΑΕΛ Novibet σε μία εύκολη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Τούπτα μπορεί να έχασε το πέναλτι, αλλά με τα δύο γκολ που πέτυχε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Κάργας ήταν ο μοιραίος για τον Βόλο με την αποβολή του, έστω κι αν το πέναλτι δεν κόστισε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Έχασε τη φάση του πέναλτι του Κάργα ο Κατοίκος και υπέδειξε την παράβαση μαζί με την κόκκινη όταν τον κάλεσε ο VAR να τη δει στο βίντεο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μόνο στη φάση του Κάργα χρειάστηκε το VAR και έσωσε τον Κατοίκο.

ΣΚΟΡΕΡ:

Τούπτα (39′, 45+4′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα (52′ Φορτούνα), Κόμπα, Γρόσδης (46′ Μύγας), Τζόκα (74′ Ουρτάδο), Λάμπρου, Χουάνπι (41′ Αγιάκουα), Μακνί (52′ Γκονζάλες).

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης (72′ Ατανάσοφ), Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (72′ Γκαράτε), Πέρεζ (84′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (84′ Κοσονού), Μούργος (59′ Ναόρ), Τούπτα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος (7/2, 18:00)

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός (7/2, 17:00).