Η μετάγγιση του νέου αίματος, έχει τις προϋποθέσεις για να πετύχει! Ο Παναθηναϊκός με Αντίνο, Κοντούρη στην επίθεση και στον «άξονα» είχε μεγαλύτερη ταχύτητα και ένταση, είχε αποτελεσματικότητα με τους σκόρερ Τεττέη, Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα και επικράτησε 3-0 της Κηφισιάς, επιστρέφοντας στις νίκες για το πρωτάθλημα.

Βέβαια, η επέλαση του Λεβαδειακού στη βαθμολογία διατήρησε τη διαφορά του Παναθηναϊκού από την τέταρτη θέση στους εννιά βαθμούς, πάντα με παιχνίδι λιγότερο για το Τριφύλλι. Ωστόσο, ο Ράφα Μπενίτεθ έχει λόγους να αισιοδοξεί ότι με την ενσωμάτωση των μεταγραφών, το ρόστερ του θα γίνει καλύτερο και πιο αποδοτικό.

Η Κηφισιά δεν κατάφερε να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι και ίσως να είχε καλύτερη τύχη, αν είχε προηγηθεί στις ευκαιρίες της ή έστω ισοφαρίσει, πριν την αποβολή του Πετκόφ. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «πονάει» στην τελική προσπάθεια και ο Μίγιτς δεν μπόρεσε να το διορθώσει.

Πλέον οι «πράσινοι» στρέφονται στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ με ξεκάθαρη φιλοδοξία να πάρουν ένα αποέλεσμα που θα τους δώσει το πλεονέκτημα της πρόκρισης για τη ρεβάνς στην Τούμπα.

Οι ενδεκάδες των προπονητών

Ο Ράφα Μπενίτεθ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα τους Αντίνο και Κοντούρη. Με σύστημα 4-3-3, ο Λαφόν υπερασπίστηκε την εστία, οι Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος ήταν οι τέσσερις αμυντικοί, οι Κοντούρης, Σιώπης και Ρενάτο ήταν οι τρεις μέσοι, Παντελίδης και Αντίνο αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Τεττέη στην κορυφή.

Ο Σεμπαστιάν Λέτο επέλεξε για την ομάδα του τον σχηματισμό 4-5-1. Ο Ραμίρες έπαιξε τερματοφύλακας, οι Σιμόν, Σόουζα, Ποκορνί, Μαϊντάνα έπαιξαν στην τετράδα της άμυνας, οι Πόμπο, Ρούμπεν και Εμπό συμπλήρωσαν την τριάδα του «άξονα», οι Χριστόπουλος και Ζερσον οι δύο πλάγιοι χαφ και ο Μίγιτς ο σέντερ φορ.

Ο Τεττέη βρήκε το γκολ που έψαχνε γκολ

H Κηφισιά απείλησε πρώτη στο 6′, όταν από το κόρνερ του Πόμπο και την άστοχη έξοδο του Λαφόν, ο Ποκορνί έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Τεττέη απομάκρυνε στη γραμμή. Στο 21′ Τεττέη και Αντίνο συνδυάστηκαν και ο Έλληνας στράικερ πέρασε τον Ρούμπεν και πλάσαρε εύστοχα, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Τεττέη έψαξε το δεύτερο γκολ στο 32′, όμως από τη σέντρα του Καλάμπρια, το «ψαλιδάκι» του πέρασε άουτ. Στο επόμενο λεπτό ο Πόμπο πήρε τη μπάλα από τον Σιμόν και πάσαρε διαγώνια προς την εστία του Λαφόν, αλλά δεν τον ακολούθησε κάποιος συμπαίκτης του για να σκοράρει.

Η τελευταία επικίνδυνη στιγμή του ημιχρόνου ανήκε στην Κηφισιά, αφου στο 44′ ένα μακρινό σουτ του Πόμπο πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Λαφόν.

«Καθάρισαν» οι Σβιντέρσκι και Ταμπόρδα

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με απειλές από την Κηφισιά Στο 51′ ο Αμανί σούταρε από απόσταση και ο Λαφόν μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο επόμενο λεπτό, ο Σιώπης πήγε να πασάρει, ο Αντονίσε έβαλε την κόντρα και η μπάλα πήγε στον Πόμπο που βγήκε τετ-α-τετ, αλλά ο Λαφόν τον έκλεισε και μπλόκαρε τη μπάλα. Ένα νέο σουτ από τον Πόμπο στο 57′, την σταμάτησε ξανά ο Λαφόν.

Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη του Παναθηναϊκού καταγράφηκε στο 60′. Ο Κοντούρης έτρεξε με τη μπάλα, έδωσε στον Ζαρουρί και αυτός του την γύρισε ξανά, όμως το πλασέ του μπλόκαρε ο Ραμίρες. Στο 63′ ο Πετκόφ αποβλήθηκε, αφού κλώτσησε τον Σιώπη που του έκλεψε τη μπάλα και ο διαιτητής του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Το 2-0 παραλίγο να επιτευχθεί στο 78′. Ο Τεττέη πάσαρε στον Μπακασέτα που ήταν μόνος στη μικρή περιοχή, όμως εκείνος σούταρε ψηλά άουτ. Το γκολ ήρθε τελικά στο 81′, όταν ο Καλάμπρια με ωραία μακρινή μπαλιά έβγαλε τετ-α-τετ τον Σβιντέρσκι και αυτός τελείωσε σωστά τη φαση με ωραίο πλασέ!

Στο 84′ ο Μπακασέτας πάσαρε κάθετα στον Σβιντέρσκι, αυτός πήγε να πασάρει, η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα και στρώθηκε στον Τσέριν στο ημικύκλιο, ο επερχόμενος Τσέριν σούταρε και ο Ραμίρες απέκρουσε, αλλά ο Ταμπόρδα που καραδοκούσε σκόραρε για το 3-0.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

ΣΚΟΡΕΡ: Τεττέη 21′, Σβιντέρσκι 81′, Ταμπόρδα 84′.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης (68′ Μπακασέτας), Κοντούρης (79′ Τσέριν), Ρενάτο, Παντελίδης (58′ Ζαρουρί), Αντίνο (80′ Ταμπόρδα), Τεττέη (79′ Σβιντέρσκι).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ουγ. Σόουζα, Ποκορνί (11′ λ.τ. Πετκόφ), Μαϊντάνα (61′ Κονατέ), Ρούμπεν (46′ Αντονίσε), Εμπό, Πόμπο, Χριστόπουλος (46′ Αμανί), Ζέρσον, Μίγιτς (57′ Θεοδωρόπουλος).