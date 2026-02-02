Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εξ αναβολής Αστέρας - Ολυμπιακός για τη Super League
Έλληνες διαιτητές ορίστηκαν στους πρώτους ημιτελικούς αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, σε Λεωφόρο (4/2, 20:30) και Παγκρήτιο (4/2, 17:00), ενώ η ΚΕΔ ανακοίνωσε και τον ρέφερι που θα σφυρίξει το εξ αναβολής παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό για τη Super League.
Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Άγγελος Ευαγγέλου, έχοντας βοηθούς τους Φωτόπουλο, Καραγκιζόπουλο, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τον γνώριμο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ, που έχει σφυρίξει αρκετές φορές στην Ελλάδα, με AVAR τον συμπατριώτη του Μάριο Ζέμπετς.
Το ΟΦΗ – Λεβαδειακός θα διευθύνει ο διεθνής Τσακαλίδης. Βοηθοί του θα είναι οι Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος ο Σιδηρόπουλος και στο VAR οι Κουμπαράκης, Παπαπέτρου.
Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εξ αναβολής παιχνίδια Αστέρας-Ολυμπιακός στην Τρίπολη για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος θα σφυρίξει ο Κατσικογιάννης, με βοηθούς τους Αρμακόλα, Νίκζα, 4ο τον Ματσούκα και στο VAR τους Παπαδόπουλο, Μόσχου.
- «Δανεικός στον Παναθηναϊκό από την Αλ Αχλί ο Νταμς» (vid)
- ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
- ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό
- Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
- Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
- O «die hard» Ολυμπιακός, οι τρεις πρωταγωνιστές και το «δώρο» του Μουκουντί
- Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
- Γιουβέντους–Ικάρντι: Το «απαγορευμένο» σενάριο που ταράζει την αγορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις