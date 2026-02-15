Όλα τα γκολ και τα highlights της 21ης αγωνιστικής της Super League (vids)

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (15/2) τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής της Super League, με την αναμέτρηση Ατρόμητος – Πανσερραϊκός να ρίχνει την «αυλαία» τη Δευτέρα (16/2) στις 18:00. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν όλα τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα των αναμετρήσεων του διημέρου.

Τρία παιχνίδια είχαμε το Σάββατο (14/2) με τη νίκη του Παναιτωλικού με 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης να προηγείται χρονικά. Οι Αγρινιώτες πήραν μεγάλη βαθμολογική ανάσα, με τους Αρκάδες να παραμένουν στην προτελευταία θέση.

Λίγο αργότερα Λεβαδειακός και Ολυμπιακός αναδεικνύονταν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στην αναμέτρηση της Λιβαδειάς.

Ισοπαλία και στο βραδινό ματς του Σαββάτου, ανάμεσα στον Βόλο ΝΠΣ και τον Άρη, στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Εν συνεχεία την Κυριακή (15/2) είχαμε ακόμη τρία παιχνίδια με πρώτο χρονικά την «χορταστική» ισοπαλία 2-2 ανάμεσα σε Κηφισιά και ΟΦΗ, στο γήπεδο της Νεάπολης.

Κατόπιν ακολούθησε το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής το οποίο έγινε στην Τούμπα, ωστόσο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έμειναν στην ισοπαλία, χωρίς μάλιστα να σκοράρουν (0-0).

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε την ΑΕΛ Novibet, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 1-1.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της Super League σε 21 αγωνιστικές