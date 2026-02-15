Ο Στρακόσα απέκρουσε πέναλτι του Γιακουμάκη (vid)

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ για να ανοίξει το σκορ στο 12′ του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Άρολντ Μουκουντί έκανε ένα ανόητο μαρκάρισμα στον Χρήστο Ζαφείρη και ο διαιτητής Όσμερς έδειξε αστραπιαία την άσπρη βούλα. Ο Γιώργος Γιακουμάκης ανέλαβε την εκτέλεση της εσχάτης των ποινών, αλλά ο Θωμάς Στρακόσα μάντεψε σωστά, έπεσε στην αριστερή πλευρά και έπιασε το πέναλτι, διατηρώντας έτσι το 0-0 στην Τούμπα.

Δείτε την απόκρουση του Στρακόσα:

Τρίτο φετινό, 8ο συνολικά!

Αυτή ήταν η 3η φορά που αποκρούει πέναλτι στη φετινή σεζόν ο Αλβανός πορτιέρο, αλλά και η 8η συνολικά στην καριέρα του. Ο Θωμάς Στρακόσα είχε πει «όχι» τον Οκτώβριο του 2025 στον Τετέι στον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά (3-2 νίκη), αλλά και στον Σβιντέρσκι στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (επίσης 3-2 νίκη για την Ένωση).

Η προηγούμενη φορά που είχε πιάσει πέναλτι ήταν τον Ιούνιο του 2025 σε αγώνα με την εθνική ομάδα της Αλβανίας απέναντι στην Λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα, είχε πιάσει πέναλτι με τη Λάτσιο απέναντι στην Λέτσε τον Νοέμβριο του 2019 (εκτέλεση του Μπουμπακάρ), ενώ το ίδιο έτος είχε αποκρούσει και πέναλτι στο ματς με την Ουντινέζε (Ντε Πολ).

Τον Οκτώβριο του 2017 είχε νικήσει και τον Πάουλο Ντιμπάλα στη μεγάλη νίκη που είχε πετύχει η Λάτσιο απέναντι στην Γιουβέντους με 2-1, ενώ τον Απρίλιο του 2014 είχε πει «όχι» στον Μπανγκού, κόντρα στη Φιορεντίνα για το Coppa Italia Primavera.