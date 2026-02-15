ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Λουτσέσκου για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (pic)
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανακοίνωσε τους 11 του ΠΑΟΚ με τους οποίους θα πάει στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Η 21η αγωνιστικής της Stoiximan Super League περιλαμβάνει ακόμα μία τεράστια αναμέτρηση η οποία διεξάγεται στην Τούμπα (15/02, 19:30), όπου ο τρίτος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρώτη ΑΕΚ.
Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης ο Ραζβάν Λουτσέκου ανακοίνωσε την ενδεκάδα με την οποία θα πορευθεί στο ντέρμπι των Δικεφάλων, απέναντι στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε την απόφαση να τοποθετήσει τον Τάισον στη θέση «10» και να τοποθετήσει τον Ζαφείρη στα χαφ μαζί με τον Μεϊτέ, την ώρα όπου οι Χατσίδης και Ζίβκοβιτς θα αποτελέσουν τα δύο «φτερά» της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Η σχετική ανάρτηση:
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PamePAOKARA #PAOKAEK #StoiximanSuperLeague #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/RBl9jATEji
— PAOK FC (@PAOK_FC) February 15, 2026
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, Μύθου
