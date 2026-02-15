Συνεχίζεται σήμερα (15/2) η 21η αγωνιστική της Super League, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ (19:30) και τον Παναθηναϊκό την ΑΕΛ Novibet (21:00), ενώ νωρίτερα, στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, η Κηφισιά υποδέχεται τον ΟΦΗ (17:30).

Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με την Ένωση, στους 48 βαθμούς, ενώ έχει και ένα ματς λιγότερο.

Με τέσσερις απουσίες ο ΠΑΟΚ – Χωρίς προβλήματα, αλλά με διλήμματα η ΑΕΚ

Όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θέλησε να ανακοινώσει αποστολή για τον αγώνα, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ομάδας του στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική, οικογενειακό δίτερμα και ειδικό ενώτητα για τις στατικές φάσεις.

Οι απουσίες δεν λείπουν από τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μην υπολογίζει στους Λούκα Ιβανούσετς, Δημήτρη Πέλκα, Γιάννης Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ που υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Παρόμοια κατάσταση και στην ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να μην έχει ανακοινώσει αποστολή, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα, παρά μόνο δίλημμα αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα. Το δίλημμα για τον Σέρβο τεχνικό είναι αν θα πάει με δύο φορ ή αν επιλέξει έναν επιθετικό, με φαβορί τον Γιόβιτς και σε περιφερειακό ρόλο τον Κοϊτά.

Χωρίς Ίνγκασον και Κυριακόπουλο ο Παναθηναϊκός

Με δύο προβλήματα ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet ο Παναθηναϊκός καθώς εκτός έμεινε ο Ίνγκασον με ενοχλήσεις και ο Κυριακόπουλος με ίωση.

Αντίθετα, ο Ρενάτο Σάντσες ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ. Εκτός είναι και ο Τετέι που εκτίει κάρτες.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μασόν, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σίστο, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Ενγκόι

Αναλυτικά τα σημερινά (15/2) ματς της Superleague

17:30 Κηφισιά – ΟΦΗ / COSMOTE SPORT 1 HD

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ / Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet / COSMOTE SPORT 1 HD