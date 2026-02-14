Χιμένεθ: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα μετά από τον ΠΑΟΚ»
Οι δηλώσεις που έκανε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την κακή εμφάνιση του Άρη και το ισόπαλο 1-1 στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
Ο Άρης έμεινε ισόπαλος 1-1 απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, κρατώντας το αποτέλεσμα στο φινάλε αφού τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες. Ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι δεν μπορούσε να εξηγήσει την κακή εικόνα της ομάδας του τόνισε ότι οι παίκτες του υπέφεραν μετά το πέναλτι.
Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στο συνδρομητικό κανάλι
«Το πρώτο παράπονο είναι από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Πρώτο ημίχρονο με χαμηλή ένταση για την ομάδα μας. Είχαμε αλλαγές και υποφέραμε πολύ μετά το πέναλτι και την αποβολή. Έπαιξαν όλοι οι επιθετικοί μας, ακόμη και όταν είχαμε 10 παίκτες στη διάθεση μας. Δεν έχουμε άλλους… Θα πρέπει να παίζουμε κάθε παιχνίδι σαν να παίζουμε τελικό. Σαν να παίζουμε με τον ΠΑΟΚ…», είπε ο Ισπανός τεχνικός
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ πρόσθεσε: «Ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι από την πλευρά μας… Δεν μπορώ να καταλάβω πώς παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα μετά από εκείνη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Έκανα τρεις αλλαγές στο ημίχρονο επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος από κανέναν σήμερα. Δυστυχώς με το πέναλτι και την αποβολή δεν είχαμε καθόλου χρόνο να αλλάξουμε την εικόνα του αγώνα. Κάκιστο παιχνίδι. Ένα λυπηρό παιχνίδι από μεριάς μας και τίποτε άλλο…» σχολίασε αρχικά ο Ανδαλουσιανός.
Στο ημίχρονο ο Γένσεν βρέθηκε… δεξί μπακ με τις αλλαγές του, σε μία διαφοροποίηση που περισσότερο φάνηκε να μπερδεύει την ομάδα. «Ο Γένσεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε δεξί μπακ στη Γερμανία, όπως και στην Εθνική Φινλανδίας. Δεν ήμουν ικανοποιημένος από τα πλάγια μπακ και δεν υπήρχε άλλος, Σήμερα παίξαμε με όσους επιθετικούς έχουμε».
Το ζήτημα για τον Άρη είναι ότι παρατεταμένα δεν παρουσιάζει κάτι, δίχως μάλιστα και την δικαιολογία των τραυματιών. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ισως να τις θέτουν άλλοι, όχι εγώ. Είμαι 100% σύμφωνος όσον αφορά το γεγονός ότι κάνουμε κακά παιχνίδια κατωτέρου επιπέδου από εμάς. Ισως θα ήταν καλύτερο να παίζουμε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ».
Για την… χαζή αποβολή του Χόνγκλα, απάντησε ότι, «δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο, παρά μόνο αυτό που είπατε».
Οσον αφορά τον Μορόν, ο Χιμένεθ είπε πως «….ήταν χωρίς προπόνηση όλη την εβδομάδα με ένα πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα».
