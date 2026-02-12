Super League: Γερμανός διαιτητής στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, ο Φωτιάς στο Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ορισμούς των διαιτητών για τα ματς της 21ης αγωνιστικής της Super League.
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 21η αγωνιστική της Super League, με την ΚΕΔ να ορίζει τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (15/02, 19:00). Βοηθοί του θα είναι οι Γκίτελμαν και Γκόρνιακ, Τέταρτος ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Πφάιφερ και Σπούρνι.
Από’ κει και πέρα, στο ματς του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά ορίστηκε ο Φωτιάς, με βοηθούς τους Μεϊντάνα, Παπαδάκη, Τέταρτο τον Κατσικογιάννη και στο VAR τους Τζήλο και Ματσούκα.
Τέλος, στο Παναθηναϊκός-Λάρισα θα σφυρίξει ο Μόσχου και στο Βόλος-Άρης ο Σιδηρόπουλος.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής της Super League
Ατρόμητος-Πανσερραϊκός: Πολυχρόνης (Κολλιάκος, Δέλλιος, 4ος Κατοίκος, VAR: Φωτιάς, Γιουματζίδης)
Κηφισιά-ΟΦΗ: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Τζήλος)
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Όσμερς (Γκίτελμαν, Γκόρνιακ, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Πφάιφερ, Σπούρνι)
Παναθηναϊκός-Λάρισα: Μόσχου (Δημητριάδης, Μάτσας, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)
Παναιτωλικός-Αστέρας: Ευαγγέλου (Πάτρας, Χριστοδούλου, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαπέτρου, Πουλικίδης)
Βόλος-Άρης: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Σπυρόπουλος, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκουλάς)
Λεβαδειακός-Ολυμπιακός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)
