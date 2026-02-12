Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές για την 21η αγωνιστική της Super League, με την ΚΕΔ να ορίζει τον Γερμανό Χαρμ Όσμερς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (15/02, 19:00). Βοηθοί του θα είναι οι Γκίτελμαν και Γκόρνιακ, Τέταρτος ο Παπαπέτρου και στο VAR οι Πφάιφερ και Σπούρνι.

Από’ κει και πέρα, στο ματς του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά ορίστηκε ο Φωτιάς, με βοηθούς τους Μεϊντάνα, Παπαδάκη, Τέταρτο τον Κατσικογιάννη και στο VAR τους Τζήλο και Ματσούκα.

Τέλος, στο Παναθηναϊκός-Λάρισα θα σφυρίξει ο Μόσχου και στο Βόλος-Άρης ο Σιδηρόπουλος.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής της Super League

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός: Πολυχρόνης (Κολλιάκος, Δέλλιος, 4ος Κατοίκος, VAR: Φωτιάς, Γιουματζίδης)

Κηφισιά-ΟΦΗ: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Τζήλος)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Όσμερς (Γκίτελμαν, Γκόρνιακ, 4ος Παπαπέτρου, VAR: Πφάιφερ, Σπούρνι)

Παναθηναϊκός-Λάρισα: Μόσχου (Δημητριάδης, Μάτσας, 4ος Ματσούκας, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης)

Παναιτωλικός-Αστέρας: Ευαγγέλου (Πάτρας, Χριστοδούλου, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαπέτρου, Πουλικίδης)

Βόλος-Άρης: Σιδηρόπουλος (Κωσταράς, Σπυρόπουλος, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης, Κουκουλάς)

Λεβαδειακός-Ολυμπιακός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)