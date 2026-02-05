Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 21η αγωνιστική της Super League και στο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη ορίστηκε ο Elite διαιτητής, Έρικ Λάμπρεχτς.

Ο 41χρονος ρέφερι από το Βέλγιο, από την Elite κατηγορία της UEFA, θα διευθύνει το σπουδαίο ματς των «αιωνίων» στο Φάληρο και θα έρθει στη χώρα μας για ματς ελληνικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά.

Βοηθοί του οι συμπατριώτες του Γιόκε Ντε Βέιρντ, Μόντενι Κέβιν Γιον, 4ος ο Πολυχρόνης και στο VAR οι Νάθαν Φρέντρερικ Βερμπούμεν, Σίμον βαλέρε Μπουρντό.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μεγάλο ματς του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης», εκεί θα βρεθεί ο Γερμανός, Σάσα Στέγκεμαν, που έχει βρεθεί ξανά σε αντίστοιχη περίσταση και είχε κληθεί στη Θεσσαλονίκη για το περσινό 0-0 των δύο ομάδων.

Στα περσινά πλέι οφ είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο είχε έρθει για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-2.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής της Super League:

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ: Τζήλος (Κορωνάς, Στεφανής, 4ος Μόσχου, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

ΟΦΗ-Λεβαδειακός: Τσιμεντερίδης (Μπαλιάκας, Στάικος, 4ος Κατοίκος, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)

Άρης-ΠΑΟΚ: Στέγκεμαν (Γκουνς, Μάιμπουμ, 4ος Κατικογιάννης, VAR: Σρέντερ, Πέτερσεν)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Λάμπρεχτς (Βέιρντ, Μόντενι, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Βερμπούμεν, Μπούρντεντ’ Χουΐ)

Λάρισα-Παναιτωλικός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Χριστοδούλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Ευαγγέλου)

Αστέρας-Βόλος: Τσακαλίδης (Νικολακάκης, Μπουξμπάουμ, 4ος Γιαννούκας, VAR: Κουμπαράκης, Κουκουλάς)

Κηφισιά-Ατρόμητος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Τομαράς, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)