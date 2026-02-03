sports betsson
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 03 Φεβρουαρίου 2026, 18:20

Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής Πάολο Βαλέρι μίλησαν με τον Μακέλι και έμειναν ευχαριστημένοι από την απόδοση του Ολλανδού, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο σε σεμινάριο ελίτ διαιτητών

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ο υψηλός βαθμός στην έκθεση για την απόδοση ενός διαιτητή είναι μεταξύ 8,5 και 8,9 που σημαίνει «πολύ καλός. Οι σημαντικές αποφάσεις ήταν σωστές». Αυτός είναι ο βαθμός που θα έβαζε η ΚΕΔ στον ελίτ Ολλανδό διαιτητή Ντάνι Μακέλι ο οποίος σφύριξε τον αγώνα ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-1 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ματς που είχε και μεγάλο επίπεδο δυσκολίας.

Η ΚΕΔ, ο πρόεδρός της Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής της Πάολο Βαλέρι, έμειναν ικανοποιημένοι από την απόδοση του 43χρονου Ντάνι Μακέλι και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά καθώς πρόκειται για ρέφερι κορυφαίου επίπεδου. Σύμφωνα με πληροφορίες μίλησαν μαζί του μετά το ματς, ενώ από χθες (2/2) ο Μακέλι βρίσκεται στην Λεμεσό, καθώς παίρνει μέρος στο σεμινάριο των κορυφαίων διαιτητών της UEFA (σ.σ. από την Ελλάδα παίρνει μέρος ο Βασίλης Φωτιάς).

Οι Λανουά, Βαλέρι έδωσαν συγχαρητήρια στον Μακέλι καθώς θεωρούν ότι ο Ολλανδός είχε άριστη απόδοση. Σύμφωνα με την ΚΕΔ είναι σωστές αποφάσεις τόσο το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στις καθυστερήσεις όσο και η κίτρινη κάρτα (και όχι κόκκινη) στον Ποντένσε.

Ιδού η άποψη της ΚΕΔ

Σύμφωνα με την ΚΕΔ η ανατροπή του Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί είναι ξεκάθαρο λάθος και σωστά ενημερώθηκε από τον συμπατριώτη του VAR Ρομπ Ντίμπερινκ να δει τη φάση στην οθόνη και αμέσως ο Μακέλι αποφάσισε να υποδείξει το πέναλτι, επειδή θεώρησε πως ήταν ξεκάθαρη παράβαση. Άλλωστε, ο Ρομπ Ντίμπερινκ στην ίδια φάση εξέτασε τόσο αν υπήρχε παράβαση στη φάση με τους Πινέδα-Γιαζίτσι όσο και στην περίπτωση των Μουκουντί-Λουίζ που είναι πέναλτι μαρς. Ο Μακέλι δεν μπορούσε να το δει επειδή επρόκειτο για φάση διαρκείας, με τελικές προσπάθειες από παίκτες του Ολυμπιακού και με αποκρούσεις αμυνόμενων. Για το πέναλτι μαρς δεν υπάρχει αμφιβολία, καθώς συμφώνησαν όλοι οι τηλεκριτικοί ότι ο Μουκουντί ανέτρεψε τον Λουίζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την κίτρινη κάρτα στον Ποντένσε ο Μακέλι ενημερώθηκε από τον 4ο Τσιμεντερίδη καθώς είχε πλάτη στην μονομαχία του Πορτογάλου με τον Ρότα. Αν το VAR είχε διαφορετική άποψη δεν θα δίσταζε να τον καλέσει σε on field review όπως έκανε στη φάση του πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού στο 90+14’. Και η ΚΕΔ συμφωνεί ότι είναι σωστή η κίτρινη κάρτα στον Ποντένσε καθώς πρόκειται για στιγμιαία αντίδραση χωρίς ένταση.

Εμπόδιο η συμπεριφορά Ηλιόπουλου

Η «εισβολή» του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου στον αγωνιστικό χώρο και η συμπεριφορά του ενώπιον του Μακέλι, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο, ενώ ο Ολλανδός είχε μια πολύ καλή διαιτησία μπορεί να βάλει εμπόδια στην έλευση ικανών ξένων διαιτητών, όπως ο Μακέλι που είναι εκ των κορυφαίων (και με τη σφραγίδα της UEFA). Ο Μακέλι βρίσκεται στο σεμινάριο της Κύπρου που ολοκληρώνεται την Πέμπτη 5/2 και υπάρχει κίνδυνος να μιλήσει για όσα έγιναν και κυρίως για τον κ. Ηλιόπουλο που δεν είχε λόγο να φωνάζει για τη διαιτησία του. Θυμίζουμε ότι οι Ισπανοί σταμάτησαν να έρχονται μετά το σοκ του Λαόθ στον τελικό Κυπέλλου του 2022 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ όταν οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης πέταξαν πέτρα στον Αϊτόρ ενώ πανηγύριζε. Ο Λαόθ έφυγε για τα αποδυτήρια, θέλοντας να διακόψει οριστικά το παιχνίδι και επέστρεψε μετά από μισή ώρα.

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

