«Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)

ΑΕΚ και Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 19η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι, όμως ισοφάρισαν στο 90+16′ μετά από εύστοχο πέναλτι του Μέχντι Ταρέμι, σε παράβαση που έκανε ο Άρολντ Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ.

Ο Καμερουνέζος αμυντικός κάνει ξεκάθαρη παράβαση στον εξτρέμ του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή, τον ανατρέπει και ο Μάκελι με τη βοήθεια του VAR έδειξε την άσπρη βούλα από την οποία προήλθε το γκολ από τον Ιρανό στράικερ, που έφερε την ισοφάριση των νταμπλούχων Ελλάδας.

Οι άνθρωποι της ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το πέναλτι, ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε «ντου» στο γήπεδο σε έξαλλη κατάσταση και επιτέθηκε στον Ολλανδό διαιτητή, για μία φάση που όλοι συμφωνούν ότι σωστά δόθηκε η παράβαση.

Συγκεκριμένα, όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας στην Ελλάδα ξεκαθάρισαν ότι είναι πέναλτι και σωστά δόθηκε, με τον VAR να καλεί στο on field review τον Μάκελι και εκείνος να παρίνει τη σωστή απόφαση. Ο Παναγιώτης Βαρούχας, ο Ηλίας Σπάθας, η Ελένη Λαμπαδαρίου και ο Αριστομένης Κουτσιαύτης επιβεβαίωσαν κάτι που ήταν δεδομένο, ότι είναι πέναλτι η φάση που ανατρέπει ο Μουκουντί τον Αντρέ Λουίζ.ι

Οι τηλεκριτικοί διαιτησίας όλοι συμφωνούν ότι ήταν πέναλτι του Μουκουντί στον Αντρέ Λουίζ:

Βαρούχας στην ΕΡΤ: «Κοιτάνε πρώτα οι του VAR να δουν αν υπάρχει οφσάιντ. Οφσάιντ δεν υπάρχει. Θα δούμε τον παίκτη του Ολυμπιακού που είναι στο έδαφος. Ο παίκτης της ΑΕΚ που έρχεται από πίσω, ο Μουκουντί, του βρίσκει το πόδι και γίνεται η ανατροπή κάτω. Πάει το αριστερό του πόδι και βρίσκει το πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι παράβαση λοιπόν. Είναι πέναλτι. Όπως τρέχουν και οι δύο, το πόδι το αριστερό του βρίσκει το αριστερό του παίκτη του Ολυμπιακού. Το VAR το δείχνει καθαρά. Είναι μια παράβαση πέναλτι και σωστά δόθηκε από τον διαιτητή».

Σπάθας στο MEGA: «Με το αριστερό πόδι, ενώ έχει πάρει προβάδισμα ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μπροστά, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τον ανατρέπει. Τρικλοποδιά λέγεται, απρόσεκτο μαρκάρισμα. Τον ανατρέπει εντός περιοχής».

Λαμπαδαρίου στον ΣΚΑΪ: «Το replay δείχνει ότι ο Μουκουντί με απρόσεκτο τρόπο ανατρέπει τον παίκτη που η μπάλα κατευθύνεται εκεί. Άρα είναι πέναλτι με το γράμμα του κανονισμού. Το θέμα είναι ποιος προκαλεί την επαφή. Ο Μουκουντί κάνει την επαφή και όχι ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι απρόσεκτο. Με αυτή την επαφή ανατρέπεται».

Κουτσιαύτης στο OPEN: «Το πόδι του παίκτη της ΑΕΚ βρίσκει το πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού και στη συνέχεια το πόδι αυτό να βρίσκει το δεξί πόδι του ίδιου του παίκτη και να ανατρέπεται. Είναι μια ξεκάθαρη παράβαση, διότι το πόδι του παίκτη της ΑΕΚ είναι στην πορεία του παίκτη του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να τον ανατρέπει. Είναι μια ξεκάθαρη παράβαση. Όταν λέω ότι είναι ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρη. Διότι είναι στην πορεία του αντιπάλου. Είναι μια απρόσεκτη κίνηση».