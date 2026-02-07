sports betsson
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07 Φεβρουαρίου 2026, 18:15

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Μεγάλη ήττα σε διεθνές επίπεδο υπέστησαν ΕΠΟ και ΚΕΔ στις αξιολογήσεις των διεθνών διαιτητών από την UEFA. Με τον υποβιβασμό του Σιδηρόπουλου (Δωδεκανήσου) στην πρώτη κατηγορία όπου βρίσκονται και οι Παπαπέτρου (Αθηνών), Φωτιάς (Πέλλας) η Ελλάδα έμεινε χωρίς διεθνή διαιτητή στην κορυφαία κατηγορία της UEFA και ενώ προσπαθούν να μας πείσουν (σ.σ. σε κάθε ομιλία του ο Λανουά επικαλείται τη στήριξη του Μάκη Γκαγκάτση) ότι η ελληνική διαιτησία πάει καλά.

Αν ίσχυε το τελευταίο θα καθρεφτίζονταν στις αξιολογήσεις των διεθνών διαιτητών, οι οποίοι ορίζονται σε περισσότερα παιχνίδια επειδή αυτά είναι περισσότερα. Όμως, η Ελληνική διαιτησία όχι μόνο δεν κέρδισε αλλά έχασε και τη μοναδική θέση στην κορυφαία κατηγορία της UEFA, την ελίτ.

Παράλληλα, η προώθηση του 41χρονου Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει και το αφήγημα ότι δεν υπήρχε άλλος διαθέσιμος να ανεβάσουν. Μπορούσε να μείνει ο Σιδηρόπουλος μέχρι το καλοκαίρι, καθώς είναι ο μόνος που υποβιβάστηκε, μπορούσε να προωθηθεί ο Παπαπέτρου που έχει την ίδια ηλικία με τον Λάμπρεχτς και ανέβηκε το 2023 στην πρώτη κατηγορία. Ο Βέλγος, ο οποίος ορίστηκε στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός προέρχεται από πρωτάθλημα παρόμοιο με το ελληνικό άρα μπορούσε να ανέβει και ο Παπαπέτρου.

Θεωρητικά, μπορούσε να προωθηθεί και ο 36χρονος Φωτιάς, όπως ανέβηκε στην ελίτ ο 37χρονος Λετονός Ράμσας. Ο Φωτιάς ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία το 2024, είναι υπό προώθηση αλλά ακόμη βρίσκεται στα… αποδυτήρια καθώς δεν έχει οριστεί στο Champions League.

Πλην των Λάμπρεχτς και Ράμσας στην ελίτ κατηγορία ανέβηκαν ο 40χρονος Αγγλος Κάβαναχ και οι 35χρονοι Γουόλς (Σκωτσέζος), Γιαμπλόνσκι (Γερμανός) και Ομπρένοβιτς (Σλοβένος). Η προώθηση του Κάβαναχ δικαιολογείται με δεδομένο ότι σφυρίζει στην Premier League. Σημειώστε ότι οι Γιαμπλόνσκι, Γουόλς και Ομπρένοβιτς είναι σε μικρότερη ηλικία από τον Φωτιά, ο οποίος σε έναν χρόνο φτάνει στα 37 που σύμφωνα με το αφήγημα είναι το όριο για άνοδο στην ελίτ κατηγορία.

Αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν κάνουν καλά η ΕΠΟ και η ΚΕΔ στο θέμα της διαιτησίας. Η εικόνα των διεθνών δείχνει ότι υπάρχει οπισθοδρόμηση, ούτε καν στασιμότητα. Δεν προήχθη στην πρώτη κατηγορία της UEFA ούτε κάποιος από τους Παπαδόπουλο (Μακεδονίας), Βεργέτη (Αρκαδίας), Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) που βρίσκονται στην δεύτερη (και τελευταία) κατηγορία όλων των διεθνών διαιτητών, όπου τοποθετήθηκε και ο Πολυχρόνης (Πιερίας) ως νέος διεθνής.

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Κουαμέ: Η παραλίγο μεταγραφή στην Ίντερ, ο τελικός με τον Ολυμπιακό και οι τραυματισμοί που τον «φρέναραν»

Ο Άρης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ που οι περγαμηνές του τον έφεραν να κάνει αξιοπρόσεκτη καριέρα στην Ιταλία με την Φιορεντίνα, να παίζει βασικός σε δύο τελικούς του Conference, αλλά στα 28 του να έχει αντιμετωπίσει δύο ρήξεις χιαστών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League
On Field 06.02.26

Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Βάιος Μπαλάφας
Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο
On Field 05.02.26

Στο Λονδίνο ο ατζέντης του Άλβαρες – Στο «κόλπο» και η Τσέλσι για τον Αργεντίνο

Ο μάνατζερ του διεθνούς άσου της Ατλέτικο πήγε στην αγγλική πρωτεύουσα και είχε επαφές με «κανονιέρηδες» αλλά και «μπλε», καθώς η Τσέλσι θέλει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός
On Field 05.02.26

Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Οι «κόκκινοι» προσπάθησαν για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν από την Τότεναμ αλλά δεν τα κατάφεραν, ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
Παναθηναϊκός 05.02.26

Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ σέβεται το ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κομβική λεπτομέρεια ήταν η διαφορά των ομάδων στο χορτάρι, μαζί με τις αποφάσεις προπονητή και ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»
On Field 03.02.26

Λανουά στους διαιτητές: «Θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά μίλησε στους διαιτητές της Super League, στο πλαίσιο του σεμιναρίου, εκφράζοντας την επιθυμία να παραμείνει αρχιδιαιτητής και μετά το καλοκαίρι

Βάιος Μπαλάφας
Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης
Παναθηναϊκός 03.02.26

Είτε παικταράς για το «6», είτε βασικός ο Κοντούρης

O Παναθηναϊκός καθυστέρησε να καλύψει ένα κενό που διαπιστώθηκε από τον Νοέμβριο και τώρα ψάχνει...στα χασομέρια των μεταγραφών. Για αυτό θα ήταν προτιμότερο να στηρίξει τον Σωτήρη Κοντούρη.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο

Ο Αστέρας χρειάζονταν περισσότερο τη νίκη και την πήρε με δυο γκολ του Μπαρτόλο, όμως τον «πάγωσε» ο Παναιτωλικός που νίκησε στη Λάρισα και τον έριξε στην 13η θέση.

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος
Super League 07.02.26

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ατρόμητος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την τραγωδία της «Θύρας 7»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του Κυριακάτικου (8/2) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τη «μάχη» με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και για την τραγωδία της Θύρας 7.

Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς

«Η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

LIVE: Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν
Bundesliga 07.02.26

LIVE: Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν

LIVE: Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν για την 21η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Άρσεναλ «καθάρισε» τη Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 και… περιμένει (3-0) – Εύκολο διπλό για την Τσέλσι (1-3)
Premier League 07.02.26

Η Άρσεναλ «καθάρισε» τη Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 και… περιμένει (3-0) – Εύκολο διπλό για την Τσέλσι (1-3)

Η Άρσεναλ επικράτησε άνετα με 3-0 της Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι (56-47) και περιμένει να δει τι θα γίνει στο ντέρμπι των «πολιτών» με τη Λίβερπουλ – Εύκολα η Τσέλσι την ουραγό Γουλβς (1-3), μεγάλο «διπλό» για την Έβερτον (1-2)

When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated
English edition 07.02.26

When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated

Private sector employees are entitled to the Easter bonus, which must be paid by Holy Wednesday, with amounts based on salary type, length of employment, and current wage level

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας
«Είσαι άψογη» 07.02.26

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Καθώς η φωτογραφία του αείμνηστου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βόλφσμπουργκ επικρατώντας με 2-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Super League 07.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Βόλος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

