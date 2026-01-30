sports betsson
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30 Ιανουαρίου 2026, 18:50

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Τη Δευτέρα (2/2) στη Λεμεσό ξεκινά το σεμινάριο της UEFA για τους Ευρωπαίους διεθνείς διαιτητές, ενώ το σεμινάριο ολοκληρώνεται την Πέμπτη (5/2). Ενώ οι ρέφερι που θα πάρουν μέρος είναι περισσότεροι, παρόλα αυτά στους Έλληνες διεθνείς είχαμε «ψαλίδι»!

Στο καλοκαιρινό σεμινάριο της UEFA πήραν μέρος οι Τάσος Σιδηρόπουλος (που τότε ήταν στην ελίτ κατηγορία), Τάσος Παπαπέτρου (1η κατηγορία) και ο Βασίλης Φωτιάς (1η κατηγορία της UEFA), όπως και η Ελένη Αντωνίου που ανήκει στην ελίτ κατηγορία γυναικών. Έναν χρόνο πριν, στο χειμερινό σεμινάριο της UEFA είχαν πάρει μέρος οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, Αντωνίου και ο VAR Ευαγγέλου. Είχε πάρει μέρος και ο Τσακαλίδης ως νέος διεθνής.

Παραμένει άγνωστο γιατί η UEFA «απέκλεισε» Έλληνες διεθνείς διαιτητές και έχουμε ευρωπαϊκό υποβιβασμό της ελληνικής διαιτησίας επί εποχής Λανουά. Απόδειξη ότι στο σεμινάριο που ξεκινά τη Δευτέρα στη Λεμεσό θα πάρουν μέρος ο Φωτιάς (σ.σ στη φωτογραφία), η Αντωνίου και ο Πολυχρόνης ως νέος διεθνής. «Δικαιολογημένο» είναι μόνο το κόψιμο του Ευαγγέλου, ο οποίος λίγες μέρες μετά θα πάρει μέρος σε σεμινάριο της FIFA καθώς είναι υποψήφιος για το Μουντιάλ 2026.

Δεν «παίζει» ότι οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου μπορεί να κόπηκαν λόγω ηλικίας. Ο Ρουμάνος Πετρέσκου, για παράδειγμα είναι 43 ετών.

Είναι το δεύτερο σοβαρό πλήγμα για την ελληνική διαιτησία επί εποχής Λανουά στην προεδρία της ΚΕΔ. Στο τέλος του 2025 ο Σιδηρόπουλος έγινε ο μοναδικός διεθνής διαιτητής που υποβιβάστηκε από την ελίτ κατηγορία στην πρώτη κατηγορία της UEFA, όπου παραμένει ο Ρώσος Καράσεφ, ο οποίος δεν σφυρίζει αγώνες λόγω των μέτρων της UEFA κατά της Ρωσίας.

OΠαπαπέτρου θα μπορούσε να πάρει τη θέση του Σιδηρόπουλου, αν έπρεπε ντε και καλά να τον υποβιβάσουν, όπως αντικαθιστούν διεθνείς άλλων ομοσπονδιών με τους διεθνείς της ίδιας. Χώρια που αυξήθηκαν οι θέσεις ελίτ ενώ ο Σιδηρόπουλος είναι ο μόνος που υποβιβάστηκε. Εντάξει, ο Φωτιάς είναι υπό προώθηση για την ελίτ κατηγορία, όμως έχει δρόμο ακόμη καθώς δεν έχει πάρει καν παιχνίδι στο Champions League! Έτσι, με βάση τα τωρινά δεδομένα, η ελληνική διαιτησία με αρχιδιαιτητή τον Λανουά είναι «ουραγός» στην Ευρώπη.

