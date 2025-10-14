Μόνο για συμπλήρωμα οι Έλληνες διεθνείς, η FIFA δεν τους εμπιστεύεται

Επρεπε να φτάσουμε την τελευταία μέρα των δυο αγωνιστικών των προκριματικών ομίλων για το μουντιάλ 2026 για να πάρουν αγώνες οι Ελληνες διεθνείς. Παράλληλα, πήραν διεθνείς ορισμούς για τα μάτια του κόσμου, καθώς κοινός παρονομαστής, από τον οποίο βγαίνουν πολλά συμπεράσματα, είναι ότι ορίστηκαν σε αγώνες όχι απλά με φαβορί αλλά με πολύ ξεκάθαρα φαβορί. Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει (21:45) Λετονία-Αγγλία και ο Παπαπέτρου, την ίδια ώρα, Ανδόρα-Σερβία.

Είναι η απόδειξη ότι η FIFA δεν εμπιστεύεται τους Ελληνες διεθνείς. Με τέτοιους ορισμούς υπάρχει η εντύπωση ότι παίρνουν αγώνες επειδή είναι πολλοί, ώστε να δικαιολογούν την παρουσία τους στον πίνακα, αφού στα προαναφερόμενα ματς δεν κρίνεται τίποτα. Απλά, είναι από τα παιχνίδια που περιμένεις να τελειώσουν.

Επίσης, η FIFA δεν όρισε τον Φωτιά (Πέλλας). Αν και είναι ανερχόμενος διεθνής.

Ποιός φταίει; Όχι, οι διαιτητές. Λένε την καραμέλα ότι δεν τους υπολογίζουν στο εξωτερικό επειδή δεν σφυρίζουν ντέρμπι στην Ελλάδα, όμως πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Αυτό το λένε επειδή δεν έχουν διεθνείς σχέσεις για να πάρουν οι διεθνείς ρέφερι τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Το λένε για να καλύψουν δικές τους αδυναμίες, αφού δεν δουλεύουν με στόχο το γενικό καλό της διαιτησίας. Απόδειξη ότι ο Λανουά πρότεινε τον Ευθυμιάδη (Πιερίας) για υπεύθυνο προσέλκυσης διαιτητών και διατήρησης των υφιστάμενων, όμως ο στόχος είναι να τον βάλουν στην επαγγελματική διαιτησία από το παράθυρο.

Για ποιόν χτυπά η καμπάνα σχετικά με τους διεθνείς διαιτητές; Για τον Λανουά, φυσικά! Ο Γάλλος μπορεί να έχει την στήριξη της UEFA αλλά δεν κατάφερε να αναβαθμίσει την ελληνική διαιτησία στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι δικό μας συμπέρασμα, εκπορεύεται από τους ορισμούς που παίρνουν οι διεθνείς ρέφερι και στις διοργανώσεις της UEFA.

Αν ο Λανουά είχε ανεβάσει το επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και για τους διεθνείς. Για αυτό και υπάρχει μια στασιμότητα, με εξαίρεση ίσως τον Φωτιά (Πέλλας), ο οποίος θα πάει σε μια ακόμη σημαντική διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, θα σφυρίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 με βοηθούς τους Μεϊντανά και Παπαδάκη. Θα διεξαχθεί στο Κατάρ το χρονικό διάστημα 3-27 Νοεμβρίου 2025.