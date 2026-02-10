Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Όταν οι ομάδες, ομόφωνα, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ζήτησαν (30/12) από τον Στεφάν Λανουά να επαναφέρει την τηλεκριτική ο Γάλλος δεν πήρε την ευθύνη πάνω του και απάντησε ότι θα ρωτούσε τους συνεργάτες του, συγκεκριμένα τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι και το μέλος Φερνάντες Αλόνσο. Ο Λανουά διέκοψε αιφνιδιαστικά τον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων σε κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, συγκεκριμένα με ανακοίνωση στις 23/12 μετά την διεξαγωγή της 15ης αγωνιστικής.

Από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Σα να μην έφτανε αυτό, τερμάτισε και τις εβδομαδιαίες τηλεδιασκέψεις με τη συμμετοχή των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Super League, προκειμένου να μην υπάρχουν διαρροές για αποφάσεις υπέρ ή κατά συγκεκριμένων ομάδων. Το τελευταίο φοβήθηκαν να το βάλουν στην ανακοίνωση!

Αλλεργία στη διαφάνεια

«Επί της ουσίας το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης», έγραψαν στην ανακοίνωση και… καθάρισαν. Όμως, ουσιαστικά, η απόφαση δεν έχει να κάνει με δήθεν τοξικότητα, όπως διέρρευσαν χωρίς να τολμήσουν να το γράψουν στην ανακοίνωση, παρά με το ότι δεν τους αρέσει η διαφάνεια επειδή βλάπτει το προφίλ τους. Ήθελαν να μείνουν μακριά από την πίεση και να μην μπερδεύουν τους διαιτητές καθώς εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις για παρόμοιες φάσεις.

Με την απόφαση να κατεβάσει τον διακόπτη της τηλεκριτικής ο Λανουά αποφάσισε να μην σπάσει αβγά αλλά να κάνει διπλωματία μέσω της διαιτησίας. Ουσιαστικά κρύφτηκε από τις ευθύνες του. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του κατάλαβαν ότι για να μείνουν στην ΚΕΔ και μετά το καλοκαίρι πρέπει να τα έχουν με όλους καλά.

Κακό παράδειγμα για τους διαιτητές

Κατάλαβαν λάθος στην ΚΕΔ καθώς παραβλέπουν ότι αυτή η φιλοσοφία αποτελεί κακό παράδειγμα για τους διαιτητές. Ως αποτέλεσμα της απόφασής τους τίθεται το εξής ερώτημα: Από την στιγμή που ο Λανουά μένει μακριά από τη… φωτιά, πως είναι δυνατόν να ζητεί το 50-50 από τους διαιτητές αλλά και να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις; Να πιέζονται οι ρέφερι και όχι ο Λανουά;

Ο Λανουά είχε φτάσει στο σημείο να αναλύει διαφορετικά παρόμοιες φάσεις μόνο και μόνο για να κάνει τη λεζάντα του. Και μόνο αυτό δείχνει σε πόσο δύσκολη θέση βρέθηκε επειδή δεν είναι ο μόνος που ξέρει κανονισμούς.

Η αστεία δικαιολογία

Πώς δικαιολογήθηκε όταν έμαθε πως κατηγορείται ότι σχολιάζει με δυο μέτρα και δυο σταθμά; Ο Λανουά απάντησε ότι όλες οι φάσεις δεν είναι ίδιες! Βέβαια, δεν βρέθηκε κάποιος να του πει ότι ο κανονισμός είναι ένας και δεν αλλάζει ανάλογα με την ομάδα…