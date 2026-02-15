ΑΕΚ: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ντέρμπι κορυφής της 21ης αγωνιστικής της Super League με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά μαζί Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης, με τον Σέρβο να μην επιφυλάσσει κάποια έκπληξη στις επιλογές του.

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ένωση με τετράδα στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο. Στα χαφ θα είναι οι Μαρίν, Πινέδα, στα άκρα οι Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και στην επίθεση ο Γιόβιτς με τον Βάργκα.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Βάργκα.

Η εντεκάδα της ΑΕΚ:

Στον πάγκο: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι,