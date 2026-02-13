sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13 Φεβρουαρίου 2026, 10:20

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Spotlight

Ο Γενς Γιόνσον είναι εκτός πλάνων στην ΑΕΚ από την εκκίνηση της φετινής σεζόν, με τον Δανό χαφ να μην υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο 33χρονος μέσος παραχώρησε εκτενή συνέντευξη σε Μέσο της Δανίας και συγκεκριμένα στο «tipsbladet», αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του για το καλοκαίρι, όταν και αναμένεται να αποχωρήσει από την Ένωση, όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε, ενώ άφησε αιχμές για την κατάσταση στην ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Γιόνσον αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του φέτος,αποκάλυψε τις συζητήσεις που είχε με τον Σέρβο προπονητή και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να παραμείνει το περασμένο καλοκαίρι στην ΑΕΚ.

Αναλυτικά η συνέντευξή του Γιόνσον:

«Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το καλοκαίρι θα επιστρέψω στη Δανία, λέει ο Γενς Γιόνσον, ο οποίος για τον ίδιο λόγο απέρριψε αρκετές προτάσεις από το εξωτερικό στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που μόλις έκλεισε», ανέφερε χαρακτηριστικά για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Υπήρξαν κάποιες ευκαιρίες και αρκετές καλές προτάσεις τον Ιανουάριο, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι θα έπρεπε να δεσμευτώ για ενάμιση χρόνο και δεν ήθελα, από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι ως οικογένεια θέλουμε να επιστρέψουμε στη Δανία.

«Έγινα πατέρας πριν από τέσσερις μήνες και ξαφνικά δεν πρέπει να λαμβάνω υπόψη μόνο το τι θέλω εγώ. Παρόλο που η κόρη μας μπορεί να κοιμάται και να τρώει και σε άλλη χώρα εκτός Δανίας, η αρραβωνιαστικιά μου και εγώ αποφασίσαμε ότι αυτό ήταν αρκετό. Έχω ψυχολογικά «χορτάσει» το εξωτερικό».

Το περασμένο καλοκαίρι ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την ΑΕΚ και δεν φαίνεται να υπολογίζει ιδιαίτερα τον Γενς Γιόνσον. «Ήρθε νέος προπονητής το καλοκαίρι, μετά από μια αρκετά κακή σεζόν για τον σύλλογο, στην οποία εγώ είχα πάει καλά, κάτι που μου το είχε αναγνωρίσει και η διοίκηση. Ήρθε και μπορούσα να καταλάβω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μαζί μου, αλλά είχαμε συζητήσεις όπου μου έλεγε ότι ξεκίνησα άσχημα, όμως τώρα τα πράγματα φαίνονται αρκετά καλά και πρέπει να συνεχίσω έτσι. Ωστόσο, είδα ότι με χρησιμοποιούσε μόνο στα ευρωπαϊκά προκριματικά, οπότε πριν κλείσει η θερινή μεταγραφική περίοδος, ο μάνατζέρ μου συναντήθηκε με τον σύλλογο για να ξεκαθαρίσει την κατάστασή μου, και εκεί συζητήθηκε μόνο η πιθανότητα ανανέωσης. Μπήκα λοιπόν στο φθινόπωρο με καλό προαίσθημα.

Έναν μήνα και μισό αργότερα έγινε σαφές ότι θα γινόμουν πατέρας, οπότε αποφάσισα να μην αφήσω το γεγονός ότι ο προπονητής είχε άλλα σχέδια να με επηρεάσει, αλλά τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Το αστείο είναι ότι δεν ήμουν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και με την μπάλα. Το ότι δεν αγωνιζόμουν σε αγώνες μού έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω σε κάποια πράγματα, και σχεδόν κάθε εβδομάδα σπάω ρεκόρ σε άλματα και εργομετρικά τεστ. Έχω κορυφαίες επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα και δεν έχω χάσει ούτε μία προπόνηση εδώ και έναν χρόνο. Νιώθω καλύτερα από ποτέ, παρόλο που ακούγεται κενό όταν δεν μπορείς να το δείξεις στο γήπεδο.

Για το αν θέλει να επιστρέψει στην Όρχους: «Δεν έχω συμφωνία με κανέναν ακόμα. Θα ήθελα πολύ να αγωνιστώ ξανά για την Όρχους, αλλά θα δούμε ποιες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν τότε. Θα είμαι ανοιχτός σε κάθε σοβαρό ενδιαφέρον από δανέζικους συλλόγους».

Headlines:
Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Υπάρχει λόγος που ο Στεφάν Λανουά έκοψε τη συνήθειά του να πηγαίνει στα γήπεδα όπου ορίζει ξένους διαιτητές ώστε να τους βαθμολογεί με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»! (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12.02.26

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»
Euroleague 13.02.26

Τζόκοβιτς για την παρουσία του στο ΣΕΦ: «Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την παρουσία του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, τονίζοντας πως πρέπει να μάθει καλύτερα ελληνικά.

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Γιατί ο Λανουά αποφεύγει να πηγαίνει στα ντέρμπι

Υπάρχει λόγος που ο Στεφάν Λανουά έκοψε τη συνήθειά του να πηγαίνει στα γήπεδα όπου ορίζει ξένους διαιτητές ώστε να τους βαθμολογεί με την ιδιότητα του παρατηρητή διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο