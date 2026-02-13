sports betsson
Άσπας: «Δύσκολα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ»
Στις δυσκολίες που θα συναντήσει η Θέλτα στα ματς με τον ΠΑΟΚ για τα πλέι-οφ του Europa League, αναφέρθηκε ο αρχηγός της ισπανικής ομάδας, Ιάγκο Άσπας.

Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην «AS» παραχώρησε ο Ιάγκο Άσπας μιλώντας για το ευρωπαϊκό ταξίδι της Θέλτα, η οποία θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας από το Γαλικία τόνισε πως οι Θεσσαλονικείς θα βάλουν δύσκολα σε εκείνον και τους συμπαίκτες του, ενώ στάθηκε και στο επίπεδο της διοργάνωσης σε σχέση με άλλες σεζόν.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ιάγκο Άσπας:

Την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει το Europa League. Πώς αντιμετωπίζεις τον αγώνα έρχεται κόντρα στον ΠΑΟΚ;

«Γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, είτε εκτός είτε εντός έδρας. Έχουμε έναν αγώνα με έναν αντίπαλο που έχουμε ήδη αντιμετωπίσει στο γήπεδο μας. Στην Ελλάδα, θα μας δυσκολέψει πολύ. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να το υπερασπιστούμε εδώ στο Βίγο με μια νίκη».

Αν η Θέλτα προκριθεί, στους προημιτελικούς θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα ή την Λυών. Ποια ομάδα προτιμάς;

«Πρώτα πρέπει να αποκλείσουμε τον ΠΑΟΚ. Μετά, είναι σαφές ότι είναι δύο από τα φαβορί, έχουν τερματίσει στην πρώτη και δεύτερη θέση. Οποιοσδήποτε αντίπαλος θα είναι πολύ δύσκολος».

Το φετινό Europa League έχει υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με εκείνο πριν από εννέα χρόνια, όταν η Θέλτα έφτασε στους ημιτελικούς;

«Φέτος υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ της τρίτης και της δωδέκατης ομάδας, για να δώσω ένα παράδειγμα.

Τότε υπήρχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και η Κρασνοντάρ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα. Τότε υπήρχε μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των ομάδων. Τώρα το μέσο επίπεδο είναι πολύ υψηλό και κάθε αγώνα κερδίζεται από μικρές λεπτομέρειες».

