Άσπας: «Δύσκολα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ»
Στις δυσκολίες που θα συναντήσει η Θέλτα στα ματς με τον ΠΑΟΚ για τα πλέι-οφ του Europa League, αναφέρθηκε ο αρχηγός της ισπανικής ομάδας, Ιάγκο Άσπας.
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρισμός: Γιατί «χτυπάει» περισσότερο την Ελλάδα
- Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
- Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank
Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην «AS» παραχώρησε ο Ιάγκο Άσπας μιλώντας για το ευρωπαϊκό ταξίδι της Θέλτα, η οποία θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ για τα πλέι οφ του Europa League.
Ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδας από το Γαλικία τόνισε πως οι Θεσσαλονικείς θα βάλουν δύσκολα σε εκείνον και τους συμπαίκτες του, ενώ στάθηκε και στο επίπεδο της διοργάνωσης σε σχέση με άλλες σεζόν.
Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ιάγκο Άσπας:
Την επόμενη εβδομάδα επιστρέφει το Europa League. Πώς αντιμετωπίζεις τον αγώνα έρχεται κόντρα στον ΠΑΟΚ;
«Γνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, είτε εκτός είτε εντός έδρας. Έχουμε έναν αγώνα με έναν αντίπαλο που έχουμε ήδη αντιμετωπίσει στο γήπεδο μας. Στην Ελλάδα, θα μας δυσκολέψει πολύ. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για να το υπερασπιστούμε εδώ στο Βίγο με μια νίκη».
Αν η Θέλτα προκριθεί, στους προημιτελικούς θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα ή την Λυών. Ποια ομάδα προτιμάς;
«Πρώτα πρέπει να αποκλείσουμε τον ΠΑΟΚ. Μετά, είναι σαφές ότι είναι δύο από τα φαβορί, έχουν τερματίσει στην πρώτη και δεύτερη θέση. Οποιοσδήποτε αντίπαλος θα είναι πολύ δύσκολος».
Το φετινό Europa League έχει υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με εκείνο πριν από εννέα χρόνια, όταν η Θέλτα έφτασε στους ημιτελικούς;
«Φέτος υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ της τρίτης και της δωδέκατης ομάδας, για να δώσω ένα παράδειγμα.
Τότε υπήρχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και η Κρασνοντάρ, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα. Τότε υπήρχε μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των ομάδων. Τώρα το μέσο επίπεδο είναι πολύ υψηλό και κάθε αγώνα κερδίζεται από μικρές λεπτομέρειες».
- Άσπας: «Δύσκολα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ»
- Οπαδοί βραζιλιάνικης ομάδας ζήτησαν τον τραυματισμό τον Νειμάρ! – Τι απάντησε ο σύλλογος και ο ίδιος ο παίκτης (vid, pic)
- Ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ με ιταλικό… άρωμα (vid)
- Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
- Αυτό είναι το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
- Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
- Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
- Οι αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό στη Euroleague, αλλά και Μίλαν, Ντόρτμουντ, Τσέλσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις