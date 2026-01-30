ΠΑΟΚ: Οι ώρες και οι ημερομηνίες των αγώνων του κόντρα στη Θέλτα

H UEFA όρισε τις ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, τόσο στην Τούμπα όσο και στο Βίγκο, για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.

Ο πρώτος αγώνας στην Τούμπα ορίστηκε για τις 19:45, ενώ στη ρεβάνς η αναμέτρηση του Balaidos θα ξεκινήσει στις 22:00.

Υπενθυμίζεται πως αμφότερες οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 19 και 26 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Ημέρες Πέμπτη φυσικά.