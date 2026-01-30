ΠΑΟΚ: Οι ώρες και οι ημερομηνίες των αγώνων του κόντρα στη Θέλτα
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε την ώρα και την ημέρα των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα για τα νοκ-άουτ του Europa League
H UEFA όρισε τις ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, τόσο στην Τούμπα όσο και στο Βίγκο, για τα νοκ-άουτ play offs του Europa League.
Ο πρώτος αγώνας στην Τούμπα ορίστηκε για τις 19:45, ενώ στη ρεβάνς η αναμέτρηση του Balaidos θα ξεκινήσει στις 22:00.
Υπενθυμίζεται πως αμφότερες οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 19 και 26 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Ημέρες Πέμπτη φυσικά.
Who will qualify? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/Tf7D9l5ioJ
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 30, 2026
